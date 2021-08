El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calificó de "mitos liberales" a las intervenciones de un sector de la oposición en materia económica, en el marco de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas.

"Las intervenciones de algunos de los candidatos o economistas opositores denotan que el debate económico volverá a estar basado sobre pilares falsos o, cuanto menos, incorrectos", señala el CEPA en un informe.

El trabajo destaca que "buena parte de los integrantes de Cambiemos afirma que el proceso de endeudamiento durante su Gobierno tuvo como finalidad cubrir los compromisos heredados en materia de vencimientos de deuda, una afirmación difícil de sostener".

En este sentido, remarca que "la gestión Cambiemos tomó deuda en términos brutos (es decir, sin descontar pagos realizados) por unos US$ 200 mil millones de deuda en moneda extranjera, mientras que la deuda heredada a pagar en divisa llegaba apenas a los US$ 52 mil millones".

"Dicho de otro modo, sólo el 26% del endeudamiento adquirido puede justificarse por el pago de deudas heredadas", de acuerdo con el análisis del CEPA.

La política de endeudamiento en moneda extranjera estuvo "vinculada a financiar el modelo de apertura y desregulación cambiaria y financiera. Los dólares excedentes fueron principalmente adquiridos por privados, tanto para dar salida a fondos especulativos, como para financiar el enorme déficit de cuenta corriente o incluso para lisa y llana dolarización y/o fuga del sistema", añade.

El trabajo también deglosa el nivel de compromisos que recibió la gestión Cambiemos y los que dejó al final de su mandato.

"Integrantes de Cambiemos insisten en relativizar el nivel de compromisos al fin de su mandato. La principal trampa a la hora de calcular los valores es sumar deuda en pesos con deuda nominada en moneda extranjera", aclara el trabajo.

Expresado en números, agrega CEPA. Cambiemos "no sólo dejó el triple de vencimientos a la gestión del Frente de Todos, sino que llevó los vencimientos anuales promedios de US$ 13 mil millones a casi US$ 40 mil millones. Como si fuese poco, entregaron el Gobierno sin acceso a financiamiento externo y con una deuda fenomenal ante el FMI que debía ser pagada íntegramente por la próxima gestión".

Otro punto de análisis, que también plantea la oposición, es la supuesta emisión descontrolada del gobierno de Alberto Fernández.

"La emisión monetaria era la única herramienta disponible para hacer frente a la pandemia y que, una vez reconstruido el mercado de deuda en moneda local, la estrategia cambió drásticamente relegando de manera notoria la emisión", explica el informe.

En la comparación semestral "en 2020 el BCRA había asistido al Tesoro con 4,6% del PBI, mientras que en igual período de 2021 ese guarismo no llega al 1% (0,8%)", concluye (Télam)