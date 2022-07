La empresa energética Pampa Energía emitió obligaciones negociables en pesos por US$ 100 millones, con el objetivo de financiar parte de su plan de inversiones por más de US$ 800 millones para aumentar su producción de gas en el yacimiento hidrocarburífero no convencional neuquino de Vaca Muerta.

Según informó la empresa en un comunicado, los inversores recibirán una tasa variable de Badlar, cuyo último cierre fue de 51% anual, con vencimiento en 18 meses.

La colocación estuvo sobresuscripta y se recibieron órdenes por más de US$ 320 millones.

Actualmente la compañía está realizando inversiones estimadas en más de US$ 800 millones en los bloques El Mangrullo y Sierra Chata, que le permiten aumentar su producción de gas y alcanzar sus compromisos asumidos en el Plan Gas Ar.

Por otra parte, en lo que refiere a generación, incrementará su capacidad instalada con el cierre del Ciclo Combinado de la Central Térmica Ensenada Barragán que tiene junto con YPF, una obra con una inversión estimada de más de US$ 220 millones.

En 2023 lo hará nuevamente a través de la ampliación de su parque eólico Pampa Energía III, que sumará 81 megavatios de energía renovable al sistema eléctrico argentino y una inversión estimada de más de US$ 130 millones. (Télam)