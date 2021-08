El ministro de Hacienda y Finanzas de Buenos Aires, Pablo López, aseguró que el Gobierno provincial está "trabajando contra reloj para formalizar la enmienda a la oferta de canje" de deuda externa por US$ 7.148 millones, luego de haber anunciado un acuerdo con una parte significativa de acreedores hace dos semanas.

El próximo 13 de agosto vence el plazo para modificar la oferta original presentada por Buenos Aires en abril de 2020, que había sido postergada en 20 oportunidades mientras avanzan las negociaciones con los principales tenedores de títulos bonaerenses en moneda extranjera.

“Estamos trabajando contra reloj para poder formalizar a la brevedad la enmienda a la oferta del canje, que en caso de materializarse permitirá a la Provincia recuperar un perfil de deuda en moneda extranjera sostenible de corto, mediano y largo plazo", dijo López en una conferencia online organizada por la empresa financiera AdCap.

Al respecto, señaló que la propuesta acordada con un grupo mayoritario de acreedores dará "un alivio financiero de US$ 4.600 millones hasta 2027; una mejora en la estructura de cupones, con un período de (3 años) gracia para la provincia, y extiende la vida media de la deuda hasta los casi 11 años”.

El titular de Hacienda y Finanzas bonaerense resaltó que, cuando se asumió la gestión en diciembre de 2019, "la situación de la deuda de la provincia era insostenible, ya que más del 85% de estaba denominada en moneda extranjera, y el 75% de los vencimientos, US$ 5.500 millones, estaban concentrados en el corto plazo”.

A la espera de la formalización del acuerdo, el pasado 21 de julio la cartera de Hacienda y Finanzas informó que el perfil de la futura deuda tendrá una fuerte reducción de las tasas y postergación de plazos, con un cupón de intereses que se reducirá de más de 7% a 5,6%, en promedio.

Además, el mayor peso de vencimientos se dará recién entre 2031 y 2037, con una mejora adicional en el peso de la deuda que, originalmente, suponía años con cargas de US$ 1.500 millones y que ahora no superarán los US$ 900 millones al año hasta el 2029.

Según López, el cambio en la deuda forma parte de “un cambio estructural y un desarrollo sostenible a través del fortalecimiento fiscal y el financiamiento responsable, acorde a los objetivos de desarrollo de la Provincia”, que pretende financiar y garantizar un plan de infraestructura, vivienda, salud y educación.

Al mismo tiempo, señaló que el objetivo último es avanzar hacia la profundización del mercado de capitales en pesos "a través del programa de Letras del Tesoro de la Provincia, para lograr así financiamiento en pesos a plazos más largos”.

“Hay espacio para incorporar nuevos instrumentos denominados en pesos y que tengan plazos más largos”, puntualizó López, en línea con el objetivo nacional de conseguir que el mercado en pesos pueda financiar proyectos de infraestructura e inversión y, así, dejar de depender del crédito externo para estas iniciativas, tanto públicas como privadas.

El encuentro fue presentado por Javier Timerman, socio de AdCap, y forma parte de un ciclo de conferencias con provincias que organiza la empresa con referentes de distintos distritos para analizar la diferencia entre los bonos subsoberanos y los soberanos.

(Télam)