El Estado Nacional otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, que fueron presentadas por la firma Equinor en sociedad con YPF y SHELL.

Las áreas CAN 100 Y 108 se encuentran ubicadas distantes a 307 kilómetros frente a la costa de la Ciudad de Mar del Plata, mientras que la CAN 114 está a 443 kilómetros.

“Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental”, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, en un comunicado.

El funcionario subrayó que de esta manera “se dio un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos”.

La producción de offshore se desarrolla desde la década del 70 en el país, con 280 pozos entre exploración y explotación.

Esta Declaración de Impacto Ambiental junto con la medida adoptada por el Estado nacional, a través del Decreto 870/21, de autorizar la prórroga por hasta dos años del primer período exploratorio de los permisos otorgados en el marco de la Ronda 1, que incluye el Área Can 100, CAN 108 Y CAN 114, auguran un fuerte impulso de la actividad offshore.

Martínez, en un comunicado, enfatizó que la producción offshore “es una fuente importantísima en reservas gasíferas, que representan el 18 % del gas que consumimos en nuestro país”.

También resaltó que “desarrollar las áreas offshore es también tener una política energética federal que apuesta a potenciar todas las cuencas productivas del país y de esta forma entrelazar con el aparato productivo local los bienes y servicios que serán necesarios para llevar adelante su producción”.

Cabe destacar que no se han registrados ningún incidente de tipo ambiental ni accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores en más de 50 años de desarrollo de offshore en Argentina.

“Desde la Secretaría de Energía, y en sintonía con un Gobierno Nacional responsable y comprometido, vamos a verificar que todas las operaciones en el marco energético, se desarrollen con las más exigentes normas internacionales de cuidado ambiental.”, dijo Martínez.

“Este es un paso fundamental para poner en valor los recursos hidrocarburíferos que cuenta el lecho marino argentino y con ello, la reafirmación de la soberanía sobre nuestro territorio marítimo”, concluyó el funcionario. (Télam)