El Centro de Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo (Cided) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) del Conicet-UBA realizarán desde el próximo martes el Seminario "Pensamiento Económico Argentino 2022".

Se desarrollará durante diez encuentros quincenales, los martes de 17 a 19 hasta el 30 de agosto, de manera gratuita a través de la plataforma Zoom y por streaming en el canal de YouTube de la Universidad con inscripción previa en cided@untref.edu.ar

A lo largo de estos encuentros, especialistas de universidades argentinas y extranjeras abordarán temas de macro y micro economía, política monetaria, finanzas, nuevas formas de empleo y mercado de trabajo, entre otros.

Este seminario -que continúa los realizados en 2020 y 2021- se propone difundir y actualizar los aportes de economistas argentinos a la teoría y a la política económicas, poniendo en foco las ideas antes que las doctrinas o las meras etiquetas.

La propuesta es "desarrollar temas que configuran la trayectoria del pensamiento económico hasta nuestros días", explicó Luis Blaum, director y docente del Centro de Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo (Cided) de Untref.

Expondrán Fernando Tohme (Universidad Nacional del Sur), Raquel Fernández (New York University), Graciela Chichilnisky (Columbia University), Jorge Katz (Universidad de Chile), Luis Blaum (Cided-Untref), Saúl Keifman (Cided-Untref-UBA-IIEP), Roxana Maurizio (OIT), Andrés López (UBA-IIEP), Susana Kidyva (Untref-Indec), Juan Carlos Propatto (UBA) y Daniel Heymann (UBA-UNL-IIEP).

En el primer encuentro, Tohme disertará sobre "Las contribuciones de Rolf Mantel"; el 10/05, Fernández hará lo propio sobre "Coming Out in America: 30 years of Cultural Change"; el 24/5, Chichilnisky, hablará sobre Contributions to the Kyoto protocol and developments from Kyoto to Paris; el 7/6, la misma Chichilnisky expondrá sobre "The carbon removal technology"; el 21/6, Katz lo hará sobre "Lo Macro y lo Micro en el Desarrollo Económico".

Ya el mes siguiente el 5/7 Blaum y Keifman analizarán "La Economía Política de la Política Monetaria"; el 19-7 Maurizio abordará la "Transición digital, Nuevas Formas de Empleo y Mercado de Trabajo en América Latina"; el 2/8 López se centrará en la "Inversión extranjera, multinacionales y desarrollo"; el 16/8 Kidyva y Lic. Propatto debatirán sobre "El desarrollo de las cuentas nacionales en Argentina"; y el 30/8 Heymann hablará sobre "Complejidad y macroeconomía". (Télam)