Los contratos futuros de la soja, el maíz y el trigo registraban bajas en el Mercado de Chicago para las posiciones más cercanas, reportaron hoy las operadoras locales.

La soja descendía US$ 6,8, se vendía a US$ 514,5 por tonelada para agosto y mantenía un valor 70% más elevado que el de hace 14 meses y medio.

El descenso se registraba “luego de que el informe semanal emitido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), mostrara mejores calificaciones de las esperadas por el mercado en el progreso del cultivo”, evaluó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite de soja, en ese marco, bajaba a US$ 1.401,2 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 390,2, valores de todos modos muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, a su vez, operaban en terreno negativo, ante “pronósticos de lluvias beneficiosas para el cereal, en las zonas productivas del medio oeste norteamericano”, indicó la BCR.

El precio del cereal caía US$ 2,3 hasta US$ 217,7 la tonelada para septiembre, precio 81% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, en tanto, bajaban luego de las subas registradas en la jornada anterior, presionados por las caídas registradas en los otros granos.

La Bolsa rosarina precisó que el grano cedía US$ 2,7 y cotizaba a US$ 265,4 la tonelada, también para septiembre, un nivel 56% más alto que el de once meses atrás. (Télam)