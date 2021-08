Los precios futuros del maíz y el trigo operaban hoy en alza en el Mercado de Chicago, mientras la soja registraba una ligera baja, siempre para las posiciones más cercanas, reportaron las operadoras locales.

Según los datos recogidos por la intermediaria local Futuros y Opciones (FyO), la soja retrocedía 0,4% (US$ 1,7) y se vendía a US$ 513,4 por tonelada para agosto, y mantenía un valor 70% más elevado que el de hace 14 meses y medio.

El aceite de la oleaginosa, en ese marco, descendía a US$ 1.380,7 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 389,7, valores de todos modos muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, a su vez, operaban con una suba de 1,1% hasta US$ 217,3 la tonelada para septiembre, precio 82% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, en tanto, aumentaban 0,4% (US$ 2,2) y cotizaban a US$ 264,6 la tonelada, también para septiembre, nivel 58% más alto que el de once meses atrás. (Télam)