El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacó hoy el "desarrollo masivo" de Vaca Muerta, y proyectó que "al 2030, con sólo el 30% del anclaje" de dicho recurso, "ya hay 200.000 barriles para importar y 500.000 barriles para el mercado interno y así satisfacer la demanda interna".

"En Neuquén estamos construyendo este gran desarrollo para afianzar la provincia, la Patagonia y el país", enfatizó Gutiérrez.

Sus palabras se dieron en el marco de la segunda jornada de la Expo AOG Patagonia 2022, donde estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, entre otros funcionarios.

"En esa proyección al 2030, con sólo el 30% del anclaje de Vaca Muerta en desarrollo masivo e intensivo, ya hay 200.000 barriles para importar y 500.000 barriles para el mercado interno para satisfacer la demanda interna", precisó el mandatario provincial.

En la misma línea, agregó que "ya hay más de 140 millones de m3 diario de gas que podemos producir, la reversión de una matriz comercial de importación y exportación negativa de US$ 2.000 millones a la fecha por US$ 9.000 millones positiva de superávit".

"Hay US$ 56.000 millones que las compañías van a invertir de acá a 2030 un promedio de US$ 7.000; hay US$ 12.000 millones que vamos a ayudar a que el Gobierno nacional tome las decisiones para invertir; hay 5.000 nuevos puestos de trabajo directo del petróleo y el gas que se habrán de generar", completó Gutiérrez.

Por último, remarcó que "con tan sólo el 30% de la superficie de Vaca Muerta, hoy tenemos en desarrollo masivo el 12%".

"Esto es fruto de una ley, por la cual nos peleamos hasta que consensuamos, la 27.007 (Hidrocarburos), que tiene 35 años de horizontes y certezas", concluyó el gobernador neuquino. (Télam)