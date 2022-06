Los precios de los granos cerraron mayoritariamente a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago.

Para la entrega inmediata y para fijaciones de soja, se ofrecieron de forma abierta US$ 415 la tonelada, US$ 5 menos entre ruedas.

En cuanto al trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 355 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 5 respecto a ayer.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, para la entrega entre noviembre, diciembre y enero se ofrecieron de forma abierta US$ 320.

MIRÁ TAMBIÉN La Justicia de Mar del Plata habilitó el proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino

Por el maíz con entrega corta hasta el 10 de junio se ofertaron US$ 255 la tonelada, sin cambios respecto al cierre de ayer.

Para las entregas entre julio y septiembre del corriente, la oferta abierta cedió US$ 5 hasta los US$ 245 la tonelada, mientras que la entrega entre noviembre y diciembre se ubció en US$ 247.

A diferencia de las últimas ruedas, tuvimos condiciones de compra por maíz temprano 2022/23, donde se ofrecieron US$ 230 por el cereal con entrega entre marzo y abril de 2023.

Por último, el girasol cerró a US$ 600. (Télam)