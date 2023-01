Los granos volvieron a cerrar al alza en el mercado de Chicago a raíz de los recortes realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre la cosecha norteamericana y sudamericana, producto de las malas condiciones climáticas.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,57% (US$ 3,22) hasta los US$ 565,21 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,60% (US$ 3,40) para finalizar la jornada a US$ 561,35 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en los recortes realizados ayer por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), catalogados como "sorpresivos" por los operadores, a la cosecha norteamericana.

También realizó ajustes negativos a las estimaciones de producción argentina y brasileña.

Sus subproductos no acompañaron la tendencia alcista del poroto, ya que el aceite finalizó la jornada con una baja del 0,30% (US$ 4,19) hasta los US$ 1.390,21 la tonelada, mientras que la harina cerró sin cambios a US$ 565,47 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,59% (US$ 1,57) y se posicionó en US$ 265,74 la tonelada, como consecuencia de la falta de lluvias en Argentina que afecta al cultivo y la debilidad del dólar, que sumaron competitividad el cereal estadoundense.

Por último, el trigo avanzó 0,13% (US$ 0,37) y se posicionó en US$ 273,28 la tonelada, debido al mal estado del cultivo en el cinturón agrícola estadounidense, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). (Télam)