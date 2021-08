La soja cerró con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con las ganancias registradas en el mercado de Chicago, mientras que los cereales mantuvieron sus cotizaciones a los mismos niveles de ayer.

Por la oleaginosa con descarga inmediata, contractual y para fijaciones, las ofertas se encontraron en US$ 341,5 la tonelada, resultando en un aumento de US$ 3,5 entre ruedas.

En pesos, todas estas ofertas alcanzaron los $ 33.100 la tonelada.

Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 195 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Además, septiembre se encontró en US$ 200 y octubre, noviembre, diciembre y enero, en US$ 205.

Para la entrega entre marzo y mayo del 2022, las ofertas de compra se ubicaron en US$ 195; junio, US$ 177; y julio, US$ 175.

Por trigo con entrega contractual y para septiembre se ofrecieron nuevamente US$ 230 la tonelada.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, la oferta para descargar entre noviembre y diciembre de 2021 alcanzó los US$ 230; enero, febrero y marzo, US$ 235.

Por último, el girasol cerró sin cambios en US$ 350 la tonelada.

(Télam)