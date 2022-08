La soja encadenó su tercer caída consecutiva en el Mercado de Chicago, acompañada por el maíz, debido al temor de los operadores a una profundización de la desaceleración de la economía mundial, mientras que nuevos bombardeos rusos a puertos ucranianos impulsó hacia arriba el precio del trigo.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 0,36% (US$ 2,02) hasta los US$ 553,91 la tonelada, mientras que la posición noviembre retrocedió 0,69% (US$ 3,67) para posicionarse en US$ 522,68 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en mejores perspectivas, tanto privadas como públicas, del cultivo de soja en las zonas productoras de Estados Unidos.

"Más allá de la reciente proyección del ProFarmer, de 123,42 millones de toneladas, los privados consideran que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevaría su estimación sobre la producción de soja el lunes 12 de septiembre desde los 123,30 millones del reporte de agosto", señaló la corredora Granar.

MIRÁ TAMBIÉN AFIP incautó tres mil toneladas de granos en Lezama

Por otro lado, la expectativa de un debilitamiento de la demanda global producto de una desaceleración económica a nivel mundial preocupa al mercado, aunque hoy se conocieron nuevas compras chinas, lo cual limitó la baja.

La harina acompañó la tendencia bajista con una caída del 0,75% (US$ 3,86) hasta los US$ 505,84 la tonelada, mientras que el aceite ganó 2,75% (US$ 42,99) y concluyó la jornada a US$ 1.603,62 la tonelada.

Por su parte, el trigo subió 1,34% (US$ 3,95) y cerró a US$ 297,26 la tonelada, como consecuencia de los nuevos ataques con misiles por parte de Rusia al puerto ucraniano de Nikolaiev, "lo que dañó silos de granos y siembra dudas en el Mar Negro", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

No obstante, "el acuerdo para despachar las cosechas ucranianas sigue vigente y Argelia anotó nuevas compras de trigo ruso, lo que marcó limites para las subas del cereal", detalló la BCR.

Por último, el maíz perdió 0,88% (US$ 2,36) y se posicionó en US$ 265,24 la tonelada, debido a la desaceleración económica mundial, aunque los panoramas productivos en Europa y Estados Unidos podrían dar cuenta de una intensificación de la sequía, lo que limita el terreno negativo para las posiciones del maíz. (Télam)