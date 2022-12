El precio del barril de petróleo volvió a subir hoy en Nueva York por las demoras en la reanudación del poliducto en los Estados Unidos y la falta de acuerdo entre los socios de la Unión Europea para la aplicación del precio tope al crudo ruso, en una perspectiva estable en la oferta y la demanda, indicaron los países productores.

El barril de la variedad WTI subió 3% y se negoció en US$ 75,40 mientras que el tipo Brent creció 3,4% y cerró en US$ 80,60, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Los precios se vieron sostenidos por la inflación estadounidense que se ubicó por debajo de lo esperado lo cual potenció al dólar y los precios del crudo que cotizan en esa divisa.

Los esfuerzos del operador del poliducto Keystone, TC Energy para reiniciar las operaciones, después de un derrame de 14 mil barriles se han retrasado por el mal tiempo.

MIRÁ TAMBIÉN Ya se comercializaron casi tres millones de toneladas de soja desde que comenzó el PIE II

La última estimación de la compañía para reanudar el servicio en un tramo del gasoducto que se extiende a Patoka, Illinois, es el 14 de diciembre, dijeron fuentes de la compañía.

TC Energy inicialmente planeó un reinicio parcial el 10 de diciembre, pero la lluvia y la proximidad de la ruptura a una vía fluvial dificultaron la excavación del ducto.

El cronograma está sujeto a cambios, pero la compañía aún apunta a un reinicio completo el 20 de diciembre.

El poliducto Keystone entrega hasta 600 mil barriles diarios de crudo pesado canadiense en el Medio Oeste de los Estados Unidos y el derrame está a punto de ser considerado como uno de los peores desde 2010.

MIRÁ TAMBIÉN Confirmaron en Misiones el procesamiento de detenidos por megacausa de contrabando de soja a Brasil

TC Energy no puede reanudar las operaciones en el segmento roto hasta que los reguladores federales aprueben su plan de reinicio.

En tanto, los ministros europeos de Energía fracasaron en alcanzar un acuerdo sobre un mecanismo que limite los precios del gas al por mayor, cuestión que divide profundamente a la Unión Europea, según consignó la agencia AFP.

Las conversaciones continuarán en una nueva reunión ministerial el próximo lunes, al tiempo que los jefes de Estado y de gobierno podrían abordar el tema en su cumbre del próximo jueves.

Los 27 estados miembros de la UE se enfrentan desde hace tres semanas por una proposición de la Comisión Europea, para limitar durante un año el precio de ciertos contratos de futuros en el mercado gasista de referencia TTF, con el objetivo de contrarrestar nuevas subas de precios y ante la proximidad del núcleo duro del invierno boreal.

Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo sus previsiones para el crecimiento de la demanda de petróleo para 2023, pese a la desaceleración de la actividad en China, según su informe mensual publicado hoy.

La previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2022 "sigue sin cambios en 2,5 millones de barriles por día", indicó la OPEP en su informe de diciembre.

La demanda mundial también fue revisada a la baja para el primer trimestre de 2023.

Para el conjunto del próximo año, el crecimiento estimado de la demanda de crudo se mantuvo en 2,2 millones de barriles diarios.

El informe añade que estas previsiones están sujetas a "numerosas incertidumbres" debido al desempeño económico mundial, tanto a las medidas de confinamiento relacionadas con el covid-19, especialmente en China, como a las tensiones geopolíticas en curso. (Télam)