El precio del barril de petróleo subió hoy por segundo día en Nueva York como consecuencia de un incremento del consumo de combustibles en los Estados Unidos que despejó las preocupaciones de los inversores sobre los posibles efectos de una desaceleración económica a corto plazo.

El barril de la variedad WTI ganó 2,8% y se negoció en US$ 90,60 mientras que el tipo Brent subió 3,2% y cerró en US$ 96,60, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).

La demanda comenzó a acelerarse después de que el informe de la Administración de Información Energética (EIA) compensara las preocupaciones sobre una posible recesión que arruinaría el mercado petrolero.

Al mismo tiempo, la cumbre entre el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy y su par de Turquía Recep Tayyip Erdogan fracasara luego de que el líder ucraniano afirmara que ve "sin fin a la guerra con Rusia, si es que no se produce un retiros de tropas de Moscú.

El informe de la EIA sorprendió a los mercados al señalar que los fundamentos pueden no ser tan negativos para el crudo como se pensaba hace solo una semana. Sin embargo, los operadores aún están preocupados por el panorama económico general en el futuro, mantiene un comercio muy nervioso en el mercado de futuros.

Los precios están fluctuando en parte debido a la disminución de la liquidez del mercado.

El crudo se cotiza cerca del nivel más bajo en más de seis meses después de perder las ganancias obtenidas desde la invasión rusa sobre Ucrania por temor a una crisis mundial. desaceleración económica.

Los precios se vieron aún más hacia la baja ante la posibilidad de un renovado acuerdo nuclear con Irán. El acuerdo podría traer de vuelta unos dos millones de barriles diarios de crudo iraní, luego de que se firme el nuevo acuerdo.

Los contratos de futuro de gas natural se negociaron con una leve baja de 0,5% y se pactaron en US$ 9,20 por millón de BTU.

Finalmente, el oro anotó una nueva baja de 0,2% y se pactaron en US$ 1.773 por onza. (Télam)