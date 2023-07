El precio del barril de petróleo registró hoy una nueva suba en Nueva York luego de que Rusia intensificara su reducción en sus exportaciones y de que la inflación en los Estados Unidos bajara en junio, abriendo la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) mantenga su freno en la política monetaria, en momentos en que las naciones productoras de crudo se aprestan a recortar aún más la producción.

El barril de la variedad WTI y el tipo Brent subieron 2% para terminar negociándose en US$ 77,20 y US$ 81,70 respectivamente, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Los precios se dispararon luego de conocerse que Rusia había frenado aún más sus exportaciones y a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronosticara dificultades en el comercio de la energía durante el corriente año.

"El crecimiento de la demanda mundial de energía será en 2023 menos vigoroso de lo esperado anteriormente como consecuencia del impacto de las subidas de los tipos de interés y la desaceleración de la actividad industrial en Europa, advirtió la AIE.

El informe mensual de la AIE indicó que "solo una China cada vez más débil tras la salida del Covid-19 sujetará esta demanda en el corto plazo".

De este modo, si bien la demanda global de petróleo estimada por la AIE alcanzará un nuevo récord de 102,1 millones de barriles diarios en 2023, esta cifra representa un avance de 2,2 millones de barriles diarios, lo cual implica una rebaja de 220.000 barriles diarios en la previsión de crecimiento del consumo por parte de la agencia adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En su boletín de julio, la agencia explica la desaceleración general en el crecimiento de la demanda de petróleo por la pérdida de ímpetu de la recuperación económica de China, "que perdió fuerza después del rebote a principios de año" y la presión de un desafiante entorno económico, aunque aún confía en que China será responsable de alrededor de 70% de todo el aumento del consumo de petróleo previsto.

En tanto, los cálculos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) elevó sus previsiones de consumo en 100.000 barriles diarios respecto a sus estimaciones de hace un mes debido al tirón de la economía China.

MIRÁ TAMBIÉN Agricultura lanza un programa de asistencia técnica y financiamiento para el impulso de bioproductos

"Se espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 2,4 millones de barriles diarios en 2023, tras una revisión al alza de aproximadamente 100.000 barriles diarios respecto del mes pasado, sobre todo debido a una mayor demanda en China en el segundo trimestre", señaló la OPEP y sitúa el consumo total anual en 102 millones de barriles diarios.

Otro dato que alentó a la demanda fueron los datos de inflación en los Estados Unidos.

Los precios mayoristas registraron una suba de 1,1% anual en junio, la menor cifra desde fines de 2020 y la undécima baja consecutiva, informó hoy el Departamento del Trabajo estadounidense.

La suba interanual del índice de Precios al Productor (IPP) fue de 1,1% interanual frente al 2,3% de abril, mientras que la variación mensual mostró una contracción de 0,3%.

Los contratos de futuros de gas natural para entrega en agosto bajaron 3% y se negociaron en 2,55 dólares por millón de BTU.

Finalmente, el oro subió 0,2% y se pacto en US$ 1.965 por onza. (Télam)