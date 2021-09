El Mercado de Chicago, de referencia para el precio de los granos, permanece hoy sin actividad debido a la celebración del Labor Day (Día del Trabajo) en los Estados Unidos.

La Bolsa de Comercio de Rosario recordó que los valores de cierre del viernes pasado, para entregas más cercanas, fueron de US$ 471 para la tonelada de soja; US$ 1300,7 para el aceite de la oleaginosa; US$ 375,8 para la harina; US$ 200 para el maíz; y US$ 262,5 para el trigo. (Télam)