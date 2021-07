El Mercado de Chicago, que fija los precios de referencia para los principales granos que se cultivan en la Argentina, no opera hoy por conmemorarse el Día de la Independencia en Estados Unidos, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

El viernes último el precio de la soja subió US$ 1 y alcanzó los US$ 532 por tonelada, mientras en las operaciones con cereales se registraron fuertes tomas de ganancias por parte de los inversores.

Así, el maíz cayó cerca de US$ 9 por tonelada, hasta US$ 274, mientras el trigo perdió US$ 4,2 a US$ 237 la tonelada. (Télam)