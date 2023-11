El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, sostuvo hoy que "no existe la libre comercialización que plantea" el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, al discrepar con la postura del libertario en torno a las relaciones internacionales con Brasil y China.

"No existe la libre comercialización que plantea Milei" porque "no hay relación comercial entre privados de manera directa si los países primero no se ponen de acuerdo", explicó Bahillo al canal El Once de Paraná, Entre Ríos.

También sostuvo que "son preocupantes las posturas que Milei tendría con Brasil y China, fundamentalmente porque desconoce cómo funciona el comercio internacional".

En este sentido, el funcionario nacional precisó que "China es el principal destino de las exportaciones (argentinas) con el 75% de producción de carne vacuna, mientras que el sector avícola exporta a ese país el 65%".

"A eso se llegó con acuerdos entre ambos países, es imposible generarlo de otra manera", enfatizó el secretario.

A modo de ejemplo, recordó un caso de meses atrás de negociaciones para exportar cítricos entrerrianos a la Unión Europea y una problemática que surgió por el hongo mancha negra.

"Funcionarios de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) demostraron que los cítricos entrerrianos, que querían exportar a la Unión Europea, no tenían ningún inconveniente sanitario y gracias a su trabajo pudieron comercializar", expresó el funcionario.

A su vez, Bahillo agregó que "el valor que se llega con una triangulación al destino final es de un tercio o un 50% a diferencia de comerciar directamente con un mercado".

Por otra parte, el funcionario afirmó que en las últimas tres semanas, el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, le pidió distintos trabajos de simulación de costos impositivos que tienen las cadenas y los cultivos para trabajar sobre modificaciones de baja impositivas o quita de retenciones.

"Está pensando mucho más en bajar impuestos al sector y no aumentarlos, y en cuanto a retenciones, quedaron muy pocas economías regionales con retenciones", concluyó el titular de Agricultura.

