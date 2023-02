El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén informó hoy que la provincia alcanzó un total de US$ 2.331 millones por exportaciones de hidrocarburos en el año pasado, lo que implica un crecimiento interanual de 262% y 679% en las exportaciones de petróleo y gas natural.

A través de un comunicado, desde el organismo precisaron que fueron nueve las empresas que realizaron envíos, entre las que se destacaron Petronas E & P Argentina S.A (490 mil barriles), Pan American Energy S.L Sucursal Argentina (479 mil barriles) y Vista Energy Argentina (373 mil barriles).

En tanto, la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GYP) realizó por segunda vez consecutiva el envío de crudo con seis mil barriles.

En diciembre se exportaron 2,28 millones de barriles de petróleo, que representan el 24% de la producción provincial, cerca de US$ 162,5 millones a un precio promedio que rondó 71 USD/bbl.

Durante 2022 se acumularon envíos por 22 millones de barriles, 22% de la producción provincial, correspondiente a 14 empresas, que significaron poco menos de US$ 2.000 millones.

El precio promedio obtenido se encontró en el orden de los 87 USD/bbl, siendo Vista Energy la principal firma exportadora, seguida por Chevron, Shell y Petronas, representando 24%, 21%, 12% y 11% de las exportaciones provinciales, respectivamente.

En cuanto al gas, las exportaciones alcanzaron durante diciembre los 156,8 MMm3, aproximadamente 5 MMm3/d, representando 7% de las ventas de gas provincial de ese mes.

El precio promedio de esos envíos fue de 7,82 USD/MMBTU, alcanzando un valor cercano a los 45 millones de dólares, destacándose los envíos de Tecpetrol, PAE, Wintershall y Total Energies, quienes exportaron 33%, 18%,16% y 14% de los volúmenes.

En 2022 los envíos de gas neuquino alcanzaron los 1.597 MMm3, siendo siete las firmas que exportaron el 97,5% de los volúmenes exportados: Tecpetrol (24,7%), Total Energies (21,4%), YPF (17,8%), PAE (16,7%), Pampa Energía (6,8%), Wintershall (5,9%) y Pluspetrol (4,2%), exportando de manera ocasional Vista Energy, alcanzando estas exportaciones un valor de US$ 413 millones de dólares.

"Esto es fruto de las inversiones; imaginen dónde estaríamos si no hubiésemos desarrollado Vaca Muerta, si no se hubiese invertido este año US$ 5.000 millones”, expresó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Por último, señaló que "la actividad hidrocarburífera, al igual que el turismo y otras actividades, generan todo un movimiento directo e indirecto, que es lo que está apalancando el desarrollo económico y social en la provincia”. (Télam)