El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, afirmó que la Argentina apuesta a la cooperación agropecuaria para recuperar el mercado de Centroamérica, al destacar las oportunidades de negocios existentes en tecnología, genética, prácticas de manejo y maquinarias para el agro.

El funcionario, que la semana pasada desarrolló una gira que abarcó a Guatemala, El Salvador y Honduras, dijo que en esos países planteó la "cooperación en materia de desarrollo rural y agricultura familiar, para contribuir con know how a mejorar la producción agropecuaria, aportando tecnología adecuada para pequeños y medianos productores”.

Neme explicó que "la complementación es posible porque estos países de América Central tienen baja productividad en ciertos sectores de la producción agropecuaria, y a su vez, tienen aproximadamente 1 millón de productores agropecuarios", de acuerdo a declaraciones citadas por Cancillería.

"Les ofrecimos un panorama interesante para incorporar tecnología, genética, prácticas de manejo, mecanizar el agro con maquinaria apropiada para pequeños y medianos productores, todo esto ofrece un panorama interesante", señaló.

"Es uno de los caminos, una de las estrategias que nos propusimos con (el Canciller) Felipe Solá y con la instrucción del presidente Alberto Fernández, que definió que al primer lugar donde tenemos que ir a recuperar presencia es con nuestros vecinos y hermanos históricos de toda América Latina", agregó Neme.

La idea es realizar una visita similar a partir del 20 de agosto a Cuba, República Dominicana, Panamá y Costa Rica, "para terminar de afianzar lazos con América Central y el Caribe", subrayó el secretario.

Neme adelantó que se están dando las condiciones para revertir la baja presencia que tuvo el país en América Central en los últimos años que generó que "Argentina solamente le vende 250 millones de dólares de un total de 25.000 millones de dólares anuales, es decir, que significamos el 1% de sus importaciones".

"Lo más interesante es que todo lo que compra la región, Argentina tiene capacidad de vender. No es que importan productos y servicios que nosotros no tenemos. Importan una buena parte de lo que nosotros vendemos", resaltó Neme.

En ese sentido, detalló que "el 60% de las exportaciones argentinas son producto de la industria automotriz. Es decir que si no tendríamos nuestra industria automotriz estaríamos vendiendo aproximadamente 100 millones de dólares".

A la vez planteó que la Argentina puede incrementar sus importaciones de esos mercados, ya que en la actualidad realiza compras por US$ 2 millones a Guatemala, a Honduras US$ 700.000, y a El Salvador alrededor de unos US$ 500.000.

"Nosotros pensamos un comercio de igualdad. Queremos ayudarlos que ubiquen productos en nuestro país. Hoy al comercio del mundo de hay que pensarlo en una doble vía, porque los países se sienten muy incómodos cuando tiene una relación bilateral comercial muy desfavorable", destacó

Al concluir, dijo que " esto es posible y va a ayudar a establecer una dinámica de la relación comercial y de la relación con los sectores privados, y va a mejorar en conjunto de la relación comercial y la relación política que es muy buena, pero siempre hay posibilidad de mejorarla y cooperar en el terreno cultural, de la educación, y después hay otros aspectos".

(Télam)