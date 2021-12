El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló hoy que desde su fuerza política no ven "que el Gobierno quiera tener presupuesto" e insistió en que todos los integrantes del interbloque Juntos por el cambio han "expresado" que van "a votar en contra del Presupuesto 2022 si el Gobierno no hace cambios reales, no cosméticos".

"No vemos hasta ahora modificaciones sustanciales, lo que me hace pensar que al Gobierno le interesa poco tener presupuesto"., señaló el diputado por Córdoba en declaraciones periodísticas.

Negri agregó: "Nos dicen que el apuro es por acordar con el FMI, pero ¿quién puede creer que el Fondo va a aceptar toda esta mentira?".

"Están construyendo un discurso, nos van decir que no los dejamos gobernar. Actúan con irresponsabilidad; dicen que están negociando con el Fondo, ¿un país serio lleva números de ficción a una mesa de negociación? No veo que quieran la ley, creo que no quieren presupuesto", completó.

(Télam)