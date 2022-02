(Por Juliana Ricaldoni) El ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, destacó hoy que en la provincia de Buenos Aires existe "un despliegue de obras en los municipios nunca visto" y planteó que el Gobierno busca "reactivar la economía y que ello derrame en la sociedad para que la gente tenga otra expectativa".

En una entrevista con Télam, en La Plata, el exintendente de Malvinas Argentinas adelantó las obras viales, de infraestructura e hidráulicas que el Poder Ejecutivo desarrollará este año, con una inversión de 130.000 millones de pesos, y rechazó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vaya a implicar un recorte en esa materia.

-¿Cuáles son las metas para el área?

-Darle continuidad al plan de obras que se haya planificado al principio de la gestión y que la pandemia ralentizó porque puso otras prioridades en agenda, como cuidar la salud y fortalecer lo que es el el sistema hospitalario. Nosotros nos pusimos a agilizar esas cosas que tal vez quedaron truncas no porque no se quiso sino por todos los inconvenientes que que acarreó la pandemia.

-¿En qué obras prioritarias se trabaja?

-En estos dos años, la inversión que se hizo en obra pública de parte del Gobierno en toda la provincia fue muy importante: se destinó más del 8% del presupuesto. Se avanzó con instrumentos ya conocidos como el Fondo de Infraestructura Municipal, pero también con otros como el Preimba, convenios con municipios o por obras de gran envergadura que son licitadas desde el Ministerio de Infraestructura.

-¿En qué estado está la obra del Río Salado?

-La continuidad de la obra del Salado, que es una obra histórica, hizo que en casi 2 años de pandemia se pueda avanzar casi el 30%, mientras que María Eugenia Vidal no llegó al 15% en 4 años sin pandemia. Ahora se firmó el preacuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para poder continuar con la quinta etapa y poder finalizarla. Eso va a permitir recuperar 2 millones de hectáreas productivas y beneficiar a 8 millones de hectáreas más que se dejan de inundar cuando hay crecida. Eso es muy importante porque implica fortalecer el sector productivo. Se dice o se piensa que nosotros no tenemos políticas desde el Estado provincial para el campo y eso al revés, ya que la decisión de Axel es potenciar todo el sector, entendiendo que es parte del corazón de la provincia Buenos Aires.

-¿Se va a avanzar con obras viales y trabajos en las escuelas?

-La obras de escuelas dependen de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, pero te puedo decir que se han hecho muchas más refacciones y obras de escuelas nuevas y de ampliaciones que en los 4 años de la gestión anterior. Se dio un impulso importante teniendo en cuenta que fue una de las prioridad de Axel de invertir en lo que es infraestructura escolar. Lo que respecta a grandes caminos, la obra que había quedado paralizada -un emblema para la provincia- era el ensanche y la duplicación de calzada de la Ruta 11 y la 56, para lo que es el anillo de lo que es el corredor Atlántico se hizo con pandemia en tiempo récord. La terminamos antes de la temporada para que la gente pueda viajar más segura, para que llegue antes. Tiene que ver con pensar en el bienestar de los bonaerenses que van a la costa atlántica y potenciar el sector turístico turístico, que la pasaron muy mal con el tema de la pandemia. Antes de la temporada habilitamos el tramo de la 56 y hoy se están viendo los frutos de eso: pasaron millones de turistas que fueron al corredor atlántico. Ahora se trabaja en los complementos: repavimentar, demarcación vial y cuestiones de prevención vial que ayudan a bajar los incidentes de tránsito.

-¿De qué modo se trabaja para fortalecer la conectividad en el interior?

-Estamos con los proyectos de lo que respecta a la Ruta del Cereal, para que pueda avanzar. Es algo que se espera hace mucho tiempo. También tenemos comprometido el financiamiento para darle continuidad a la duplicación de calzada, que solicitó hace poco, de la Ruta 41 entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, hasta Mercedes y poder llegar con una repavimentación hasta Navarro.

-Que usted haya sido intendente ¿facilita el vínculo con con los jefes comunales?

-Pasa por hablar su mismo idioma. Tanto a oficialistas como a opositores les vamos con la verdad de lo que sí podemos hacer y lo que no. Estamos llevando adelante obras de saneamiento, de servicios, hidráulicas, de conectividad de calles internas o repavimentaciones de avenidas que muchas veces son muy importantes en las ciudades o los pueblos.

-¿En qué estado están las Casas de la Provincia, destinadas a crear únicas dependencias del Estado provincial en cada uno de los 135 municipios y dejar de alquilar diferentes locales?

-Hay 80 proyectos, algunos ya se arrancaron y otros están en proceso de licitación o adjudicación. Tiene que ver con la descentralización de los servicios de la provincia en el territorio y con dignificar también a los trabajadores que muchas veces están desparramados por diferentes lugares. Además, la provincia va a dejar de gastar en alquiler de muchas oficinas. Es algo que se amortiza con el tiempo.

-¿Cuánto dinero invertirá la provincia en obras este año?

-Aproximadamente 130.000 millones de pesos.

-¿El acuerdo con el FMI no implicará recortes en obra pública?

-El Presidente dijo que no va a aplicar un ajuste en la obra pública. La obra pública no solamente transforma y significa, sino que también genera empleo y derrama en la economía interna por la compra de materiales, por la mano de obra directa e indirecta. Eso termina siendo un círculo de virtuoso. En momentos de pandemia, si los índices de empleabilidad no cayeron tanto fue por la obra pública. Eso tiene que ser una constante para adelante, porque todo avance es progreso y la gente ve que se está trabajando. Hoy tenemos un despliegue de obra en los 135 municipios de la provincia Buenos Aires nunca visto. Estamos ejecutando el presupuesto como debe ser y eso se va a haber reflejado en cada uno de de los territorios.

-¿Qué va a ocurrir este año con el tema precios y tarifas energéticas, de ABSA y de Aubasa?

-La decisión de Axel es seguir un esquema en consonancia con lo que hace la Nación. El ministro Gabriel Katopodis habilitó a través del Gobierno nacional un incremento del 26%, y nosotros nos sumamos a esa medida. Lo mismo va a pasar en el caso de que se dé en lo que son los servicios básicos o la energía. Kicillof tiene la conciencia de la situación delicada que vive la sociedad y no va a hacer ninguna locura para complicar el día a día de la gente. Todo lo contrario, va a tratar de hacer los esfuerzos necesarios para que las cosas sean graduales y la gente lo pueda bancar. (Télam)