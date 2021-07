Juan Vital Sourrouille, ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín y creador del plan Austral, murió hoy a los 80 años tras pelear contra un cáncer de colon. El economista había estudiado en la Universidad de Buenos Aires y en Harvard y siempre cultivó un bajo perfil, con escasas apariciones públicas tras haber dejado su cargo como titular del Palacio de Hacienda. Había asumido la función en febrero de 1985 tras la renuncia del ministro Bernando Grinspun. Durante su gestión económica impulsó el Plan Austral, un programa de reforma monetaria y antinflacionario que bajó la inflación de niveles por arriba del 30% mensual a casi cero de manera inmediata, y que introdujo el Austral como moneda de curso legal. La iniciativa permitió que el espacio de Alfonsín ganara las elecciones legislativas de 1985, pero luego el programa no pudo ser sostenido por sus complicadas metas y se fue debilitando hasta que años después se produjo la hiperinflación que marcó los últimos meses de aquel gobierno radical. "Lo conocí a Raúl Alfonsín antes de que se convirtiera en presidente. Fue una sorpresa que a pocos días de su triunfo electoral me llamase para convocarme para la Secretaría de la Planificación. Así se inició mi período en el Gobierno. Tengo un gran recuerdo de Bernardo Grinspun, su compromiso con la democracia y con el radicalismo era enternecedor", recordó en una entrevista que concedió en 2009. Sourrouille fue despedido en las redes sociales por dirigentes de distintas líneas del radicalismo y también por el Comité Nacional de la UCR, que expresó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Vital Sourrouille, ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos". "Me llega la noticia del fallecimiento de Juan Vital Sourrouille. Mi mas sentido pésame a la familia", escribió por su parte el economista Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires. A las condolencias también se sumó el actual ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. "Lamento el fallecimiento de Juan Vital Sourrouille, quien fue ministro de Economía de la Nación. Mis condolencias a sus familiares y amistades", expresó el funcionario. SPC/PS/AMR NA