El 82% de los comercios del shopping Unicenter inspeccionados durante un operativo realizado por del Ministerio de Trabajo bonaerense fue sancionado por "incumplimiento de las normativas laborales vigentes", se informó hoy.

Según se precisó, los incumplimientos más frecuentes fueron trabajo no registrado, falta de pago de horas extras y feriados, vacaciones y faltante de cobertura de riesgos laborales (ART).

El operativo, a cargo de la Subsecretaría de Inspección, abarcó a 216 locales del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, y se extendió a lo largo de los días 30 de septiembre, 18, 19, 20 y 28 de octubre y 3, 10 y 11 de noviembre.

Participaron más de 40 inspectoras e inspectores, junto a la Delegación Regional San Isidro y la colaboración del Centro de Empleados de Comercio (CEC) Zona Norte y el sindicato de Pasteleros.

MIRÁ TAMBIÉN Los contratos de leasing crecen este año un 32,8%, según datos del sector

Tras el relevamiento de los datos obtenidos, se comprobó que el 82% de los comercios relevados fue sancionado, siendo las irregularidades más habituales el trabajo no registrado, el no pago de horas extras, la falta de cobertura en materia de salud y seguridad (ausencia de ART), la no capacitación en materia preventiva y ausencia de presentación del relevamiento general de riesgos laborales.

Desde la cartera precisaron que durante las inspecciones se realizaron 929 actas, alcanzando a un total de 2.274 trabajadores y trabajadoras.

De las actas hechas, 500 fueron en materia de salud y seguridad en el trabajo, mientras que las 429 restantes fueron de relevamiento de las condiciones laborales, de las cuales el 80% terminó en infracción. (Télam)