El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dio hoy detalles sobre las medidas fiscales que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, y que beneficiarián a 1.829.544 contribuyentes. En una en conferencia de prensa realizada en la sede central del organismo, Castagneto indicó que se diferirá el componente impositivo de los próximos seis meses para las categorías A, B, C y D, mediante una Resolución General que se publicará en los próximos días. Asimismo, señaló que la propuesta de condonación de la deuda se incluirá en la ley de presupuesto 2024. De esta manera, se postergará el pago de los siguientes importes, de acuerdo con cada categoría, de forma automática: Categoría A: $ 496 Categoría B: $ 957 Categoría C: $ 1.636 Categoría D: $ 2.689 Créditos para monotributistas. En relación con el anuncio de créditos para monotributistas a tasas subsidiadas, Castagneto no dio mayores precisiones e indicó que es un rubro que corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Monotributo productivo. Por otra parte, el funcionario anunció la implementación del alivio fiscal para monotributistas productivos. En este punto, indicó: "Para incluir a más trabajadores independientes dentro de la economía formal, se modifica el monotributo productivo. Se baja el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% de la facturación durante 36 meses". A principios de este mes, la AFIP brindó detalles sobre las características principales del monotributo productivo. Respecto al componente impositivo, se establecería que durante sus dos primeros años todos los nuevos monotributistas, cualquiera sea su categoría, estarán exentos. Asimismo, las personas registradas en las Categorías A, B y C conservarían esa exención los dos años restantes del denominado "Puente de Inclusión" y, luego, gozarían de la exención permanente en el régimen tradicional

Las restantes categorías (desde la D en adelante) en el tercer año del "Puente de Inclusión" deberían ingresar el 50% y durante el cuarto año, el 75 por ciento. En lo que refiere al componente jubilatorio, señalaría que todas las categorías estarán exentas durante el primer año

En tanto, durante el segundo año conservarían la exención las Categorías A, B y C y las restantes deberán pagar el 25 por ciento del aporte. A partir del tercer año, las Categorías A, B y C abonan el 50 por ciento y las Categorías D en adelante abonarían el 50 por ciento el tercer año y el 75 por ciento el cuarto. En tanto, respecto al componente del sistema de salud, indicaría que no se abona el componente de obra social y que los monotributistas se convertirían en beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud. Según lo informado por la AFIP, este sistema inicialmente comprenderá a 188.346 contribuyentes que en la actualidad están encuadrados en otro tipo de monotributo, pero afirmó que se apunta a formalizar a más de un millón de trabajadores. Se espera que le medida se instrumente en los próximos días a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Más anuncios de Massa. Otra de las medidas que anunció el ministro de Economía ayer fue el alivio fiscal para jubilados y pensionados. Castagneto comentó que a aquellos beneficiarios que cobren hasta tres jubilaciones mínimas, se le reintegrarán hasta $18.000 en compras con tarjeta de débito, en concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). "La jubilación mínima con los refuerzos que se dio en estos meses de 37.000 pesos mensuales, alcanza un monto de 124.460 pesos por mes

En la actualidad, la devolución tiene un tope máximo de 4.056 pesos, el nuevo tope será de 18.000 pesos, esto genera una mejora de hasta un 15 por ciento del haber mínimo". El funcionario destacó que esta medida beneficia a 7.800.000 jubilados y pensionados y se implementará a través de una resolución general de la AFIP. Por otra parte, aseguró que el Estado asumirá el costo de la suma fija otorgada a los trabajadores formales que ganen hasta 400.000 pesos netos, reduciendo las contribuciones patronales para 350.317 micro y pequeñas empresas. Este costo significa que el 100 por ciento de las contribuciones para 302.044 microempresas que emplean 1.263.638 trabajadores, y el 50 por ciento para 48.273 pequeñas empresas que emplean 1.186.921 trabajadores estarán a cargo del Estado. La reducción se implementará mediante una modificación del formulario 931

En este sentido, el titular de la AFIP indicó: "Ya lo estamos trabajando a través de la subdirección general de sistemas de la AFIP. Le da la oportunidad a los empleadores para que sea tomado ya desde el mes de agosto, cosa que se cobre en septiembre y octubre". "Estas son las medidas que les competen al organismo y como lo dijo ayer el ministro de Economía, la total de inversión de las medidas es de $ 729.000 millones, o sea el 0,5% del PBI", precisó. Asimismo, señaló que con estas medidas "la recaudación no se va a ver perjudicada, sino que se va a compensar por ejemplo con derechos de importación y otros mecanismos que se están implementando" y agregó que el objetivo es "que paguen los que tienen que pagar y que también sea redistributivo". Remarcó que "el día de mañana el secretario de Agricultura hará el anuncio de la baja de derechos de exportación para economías regionales". Asimismo, añadió: "Este es un gran esfuerzo del Estado, para que la sociedad en su conjunto esté mejor y que esta devaluación que sufrimos a través de un pedido del Fondo Monetario no se vea reflejado en sus bolsillos". "Además, en estos días, también a través de Precios Cuidados se va a dar la información de los otros beneficios fiscales que van a tener las empresas que adhieran a este beneficio y entre ellos es retrotraer sus valores y un incremento de un 5 por ciento mensual que va a ser supervisado por la Secretaría de Agricultura y Comercio, en conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos", concluyó. SL/GAM NA