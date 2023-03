Economistas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) expusieron sobre economía y el campo, y su visión acerca del rumbo que debería encararse para una política económica e impositiva en sintonía con los agronegocios

En este marco, la especialista Diana Mondino consideró que "en Argentina necesitamos aumentar la productividad violenta y rápidamente". En su opinión, para empezar a ordenar la economía "hay que reconocer que no se pueden poner más trabas, sino quitar las que ya hay" y agregó que "hablamos de una normativa impositiva que no es compatible con la dinámica del negocio". Mondino auguró que la productividad puede aumentar reduciendo impuestos

"Hay impuestos que gravan múltiples veces un mismo elemento, no hay una correspondencia entre la carga impositiva y la inversión, por ejemplo, en infraestructura", explicó. Según su mirada, muchas veces se recurre al argumento del déficit fiscal para decir que no se pueden reducir impuestos, "yo no compro ese argumento", enfatizó Mondino

Lo que tiene que ocurrir para la especialista es una eliminación de impuestos en cada eslabón de la cadena. Por caso, comentó que la mitad del costo del gasoil son impuestos y la mitad del salario de quien conduce el camión, son impuestos. "Existe una gran intromisión estatal dentro de la cadena de valor creando fuertes distorsiones", afirmó. Con respecto a la muestra, la economista de la UCEMA afirmó que "es una exposición extraordinaria, aún a pesar de la grave situación financiera que está atravesando todo el país"

Además de la seca, sostuvo que no hay que minimizar las retenciones y el diferencial cambiario, "la suma de las tres cosas está haciendo muchísimo daño", indicó Mondino. Sin embargo, remarcó que "es impresionante el empuje y el intenso trabajo de los productores y empresarios del sector; Expoagro es un canto de optimismo". La charla tuvo lugar en el Auditorio Agtech Microsoft de Expoagro 2023 edición YPF Agro y estuvieron presentes también Daniel Lema, doctor en economía y Director de la Maestría en Agronegocios, quien se refirió a las diferencias en los niveles de productividad entre Argentina y otros países

Los expositores coincidieron en que, en el caso del campo, el Estado se tiene que retirar, entorpecer menos y, en el mejor de los casos, ayudar con caminos y puertos

"Si el problema en buena parte es la excesiva carga impositiva, sabemos cuáles son las medidas que debe tomar el próximo gobierno, no se puede seguir tomando decisiones parcializadas", señaló Mondino. LLO/JC/AMR NA