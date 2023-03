Las acciones en Nueva York cerraron con moderadas subas debido a que los operadores se mostraron optimistas en que la crisis en el sector bancario podría estar suavizándose, luego de que los principales bancos centrales garantizaron fondos de liquidez en dólares para aliviar la situación de las entidades que enfrentan problemas a ambos lados del Atlántico.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 1,2%, mientras que el índice ampliado S&P 500 trepó 0,9% y el indicador tecnológico Nasdaq ganó 0,4%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Las acciones de los bancos regionales de los Estados Unidos subieron recuperándose de las grandes pérdidas de la semana pasada.

Sin embargo, los inversores saben que se necesitarán más acciones de apoyo por parte de la Reserva Federal (FED) para restaurar la confianza en el sistema bancario, aún cuando ya se ha brindado resguardo por los depósitos no asegurados del Silicon Valley Bank (SVB) y se ofrecieron nuevos fondos para los bancos en problemas .

PacWest, First Citizens y Fifth Third Bancorp estuvieron entre los principales ganadores, mientras que las acciones del First Republic cayeron un 47%.

Algunos analistas revelaron que las personas que tienen depósitos no asegurados en los bancos regionales están nerviosas y el sistema bancario se basa en la competencia y la confianza y nadie va a poner los ahorros de su vida en algún lugar, si no está 100% seguro de que estará allí cuando lo necesite.

Todo este contexto de inestabilidad en el sector financiero se produce en vísperas de que la FED decida un nuevo ajuste de su tasa de interés de referencia.

Luego de los rescates bancarios, 3/4 de los inversores y operadores coinciden en un incremento de 25 pb en la tasa de la FED, según CME Group, una de las principales entidades bursátiles del mundo.

El resto se mostró inclinado a que el organismo mantendrá sin cambios ese indicador de referencia.

La disyuntiva para la FED consiste en subir la tasa para combatir la inflación o bien privilegiar la estabilidad del sistema, aun cuando ello perjudique la mejora en su balance.

Hasta ahora, la FED intentó reducir su rojo de un déficit de 9 billones de dólares a 8,6 billones de dólares.

Sin embargo, con la crisis presente y con el apoyo de liquidez dispuesto ayer el rojo volverá a expandirse nuevamente, debido a los préstamos de emergencia.

Las subas más importantes del DJ fueron para Honeywell +2,9%, Dow y Caterpillar +2,5% y Travellers y Amgen +2,2%.

En el S&P 500 se destacaron NRG Energy +6,8%, Fleetcore +6,3% y Assurant +6%.

Lo mejor del Nasdaq se anotó en Enphase Energy +4,8%, Verisk Analitics y Moderna +3% y Dexcom y Dollar Tree +2,9%.

En Europa, en el índice líder Euro Stoxx 50 que ganó 1,3% se destacaron las subas de la alemana Münich Re y la italiana Intesa SanPaolo +3,9%, los españoles BBVA +3,2% y Santander +2,8% y la alemana Deutsche Börse +3%.

En Londres, el FTSE subió 0,9%, el DAX de Frankfurt escaló 1,1%, el CAC 40 de París y el IBEX 35 de Madrid avanzaron 1,3% y el MIB de Milán trepó 1,6%. (Télam)