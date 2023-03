La Subsecretaría de Transporte Automotor, Jimena López, cuestionó la representatividad de quienes realizaron el corte de la ruta 9 a la altura de San Pedro y señaló que "es protagonizado por un grupo de camioneros, de forma unilateral" y que "no integran ninguna de las cuatro Cámaras que abarcan al sector de los transportistas".

En declaraciones a Télam, López afirmó que "bajo ningún concepto desde el Ministerio de Transporte vamos a avalar ningún tipo de violencia. Una violencia que ya costó una vida el año pasado en una situación similar, provocada por los mismos que hoy están cortando la ruta".

La funcionaria aclaró que "de ninguna manera pretendemos escalar en la conflictividad, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero para eso lo que exigimos es la representatividad y esa representatividad hoy está en manos de las cuatro cámaras con las que hoy estuvimos reunidos y con las cuales estuvimos analizando todos los temas que hacen a la actividad".

"No es posible que un grupo de personas tenga de rehenes a transportistas, a particulares que quieren transitar por la ruta por más de 14 horas. Es algo que no se puede concebir, ésa no es la forma en que se va a forzar un diálogo", aseveró López.

Explicó por otra parte que "hay además, un desconocimiento total de la situación, porque muchos de los reclamos no corresponden y porque otros ya han sido resueltos hace tiempo con las Cámaras".

"Hoy estuvimos, casualmente, reunidos con las cámaras y el 14 de marzo tenemos prevista otra reunión donde vamos a seguir avanzando en las soluciones necesarias del sector. Pero es un diálogo con las cámaras que representan a los transportistas", remarcó.

Sostuvo que "ahora han sido corridos de la ruta por pedido del fiscal federal, que mañana los recibirá y vamos a estar atentos a eso para ver cómo sigue el tema, pero es necesario mantener la normalidad, con la ruta transitable. Tenemos que repensar esto de los cortes por individualidades".

Durante la reunión realizada hoy en la sede de la cartera de Transporte, las cámaras de carga dejaron en claro que desconocen a las personas que están realizando el "paro" en la ruta, y que "los reclamos son raros, diversos y sin lógica".

Fuentes de la cartera indicaron que, en este encuentro quedaron legitimados quienes son "los interlocutores válidos en las discusiones de carga, las cámaras con personería jurídica que representan a todo el sector".

Por parte del Ministerio de Transporte de la Nación estuvieron presentes el ministro Diego Giuliano; la secretaria de Gestión del Transporte, Jimena López; el secretario de Articulación Interjurisdiccional, Gastón Jaques y la subsecretaria de Transporte Automotor, Laura Labat; mientras que por las Cámaras estuvieron representantes de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y de la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra).

La protesta tuvo lugar en San Pedro por una denominada "Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial de San Lorenzo Asociación Civil" reclamando por un piso de tarifa a través de la carta de porte digital.

El corte de camiones de transporte de cereales y cargas generales comenzó a las 9 de la mañana de manera intermitente y se levantó finalmente en horas de la tarde por pedido del fiscal federal de San Nicolás. (Télam)