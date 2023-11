El presidente electo, Javier Milei, consideró que bajar los niveles de inflación en la Argentina demandará hasta dos años y advirtió que la condición previa es solucionar el problema de las Leliqs. "La evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales", señaló el libertario en declaraciones radiales. El mandatario surgido de las urnas alertó: "Si no resolvemos el problema de las Leliqs y abrimos (el cepo), nos vamos a una hiper". "Para evitar la hiper, hay que resolver el problema de las Leliqs, porque no es opción mantener este cepo que traba la economía, porque usted genera un exceso de demanda en el mercado de divisas, que tiene un correlato de exceso de oferta en el resto de la economía", explicó el líder de La Libertad Avanza. En su comentario agregó que a raíz de esta situación "en el mercado de bonos el precio de los bonos muy bajo, por lo tanto la tasa de interés es enorme. Eso impacta en la actividad económica, le deja un exceso de oferta del mercado de bienes que hace que se le retraiga la actividad económica y la demanda de trabajo". Acerca del mercado laboral, sostuvo que la caída de la demanda de trabajo no se ve en el desempleo "porque lo que sucede es que se licúan los salarios en términos reales por el efecto de la inflación y por eso tiene un tercio de los trabajadores formales debajo de la línea de la pobreza". Milei aseguró que debido a este escenario se "genera una situación de no crecimiento y estancamiento y tensión social que profundiza el desequilibrio fiscal y que a la postre se termina en un mayor desequilibrio en el mercado de cambio porque ese déficit lo financia con emisión". RP/PT NA