El diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, anticipó que acompañará el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias impulsado por el oficialismo. El líder libertario adelantó su voto favorable a la iniciativa esta mañana durante un encuentro con empresarios del sector energético pertenecientes al Club del Petróleo: "Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político". De esta manera, Milei se diferencia del rechazo que manifestaron previamente desde el bloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) en un comunicado difundido la semana pasada, donde expresaron que no acompañarán "el camino a la hiperinflación de Massa". La reforma de Ganancias obtuvo dictamen de mayoría en la jornada de ayer luego de su debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, liderada por Carlos Heller, y se tratará en sesión especial de la Cámara Baja este martes desde las 13 por iniciativa del bloque de diputados oficialistas. El debate en el recinto será acompañado por una movilización en las inmediaciones del Congreso de las organizaciones sindicales, encabezadas por la CGT y la CTA, que respaldan el proyecto del Gobierno. Con la confirmación del voto de Milei, se despeja la duda sobre cuál será su posicionamiento y el de su compañera de fórmula y de bancada, Victoria Villarruel. El acompañamiento liberal alimenta las chances del oficialismo, que confía en obtener los votos necesarios para darle media sanción al proyecto y girarlo al Senado para su aprobación definitiva. La reforma impulsada por el ministro de Economía y también postulante a la Casa Rosada, Sergio Massa, busca eximir del pago del Impuesto a las Ganancias al grueso de los trabajadores, elevando el mínimo no imponible para los ingresos que superen los $1.770.000 brutos, lo que equivale a 15 sueldos mínimos mensuales; de esta manera, sólo estarían alcanzados por el tributo 88.000 contribuyentes. JM/PT NA