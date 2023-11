El presidente electo, Javier Milei, aseguró que antes de levantar el cepo cambiario se debe solucionar el "problema de las Leliqs", ya que de no hacerlo el país podría caer en una hiperinflación. "No se puede resolver el problema del cepo cambiario si no se resuelve el problema de las Leliqs. Es la otra cara de la moneda", señaló el líder de La Libertad Avanza. En declaraciones a Radio Rivadavia, el libertario enfatizó: "Si no resolvés el problema de las Leliqs, te vas a una hiperinflación. Hay que resolver el problema de las Leliqs y después liberas". Consultado sobre cuánto podría ser el precio del dólar en ese caso, el mandatario surgido de las urnas señaló: "Los precios los va a determinar el mercado, pero antes tenés que corregir los desequilibrios de stocks porque la dinámica de ajuste sin corregir los desequilibrios de stocks puede ser letal y llevarte a una hiperinflación". Milei reiteró que está dispuesto a "aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas" y marcó los ejes de su Gobierno: "Estado pequeño y comprometido a honrar los compromisos, respeto al derecho de propiedad, una posición abierta hacia el mundo en términos comerciales". RP/PT NA