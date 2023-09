El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó hoy que la modificación al Impuesto a las Ganancias permitirá “mejorar el poder adquisitivo a la gente” y que las arcas del Estado no resultarán impactadas al haber más consumo y recaudación, al tiempo que pidió renegociar los términos del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Va a subir el consumo y vamos a recaudar más de IVA y de Impuesto a los Créditos y Débitos. Es un circulo virtuoso”, afirmó Michel esta mañana en diálogo con El Destape Radio.

En ese marco, afirmó que el Gobierno eligió realizar una “política económica para mejorar el poder adquisitivo a la gente” ante la disyuntiva de hacer que “la economía crezca” o de ir hacia “mayor ajuste”.

El funcionario afirmó que la problemática con Ganancias comenzó en 1999 con la llamada “tablita de Machinea”, creada por el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, y que provocó que dicho tributo lo pasaran a pagar “medio millón de personas” en lugar de los “100.000 a 110.000” que lo hacían anteriormente.

“En 2015 llegamos con 1.100.000 trabajadores pagando el impuesto, un número que, si miramos para atrás era elevado, pero era bastante sostenible porque era el 10% del total de los trabajadores registrados. Luego, el Gobierno de (Mauricio) Macri prometió eliminarlo, pero las políticas de (los exministros de Economía, Alfonso) Prat Gay y (Nicolás) Dujovne hicieron que cuando termine su mandato, 2,5 millones lo paguen, lo cual era un verdadero despropósito”, recordó.

Esta situación generaba, por ejemplo, “que un camionero que cobraba adicionales por residuos peligrosos, pague más impuesto y entonces no quiera realizar esa tarea, o que el empleado de una fábrica no quiera hacer horas extras porque ganaba menos de bolsillo”.

En ese sentido, pidió que se “llamen a silencio” aquellos que “dijeron que se iba a eliminar el impuesto y se lo hicieron pagar a más trabajadores”.

La medida de actual titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, parte –señaló- de una “discusión de fondo” sobre si “el salario es o no una ganancia”, indicó Michel.

“Conceptualmente, entendemos que el salario no es ganancia y lo que hacemos es eliminarlo para la cuarta categoría”, explicó Michel, quién destacó que se trata de una “bandera histórica” que sostiene Massa desde la campaña de las elecciones legislativas de 2013.

Tras la elevación –vía decreto- a $ 1.770.000 brutos, Massa enviará un proyecto de ley que establecerá como criterio de actualización un piso para el impuesto de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Esto, señaló Michel, hará que lo paguen “aproximadamente 88.000 personas, la mayoría de los cuales son directores de sociedades anónimas, CEOs y gerentes, que están en el decil superior de la media”.

Consultado sobre las medidas destinadas hacia los autónomos, Michel señaló que la tasa efectiva sobre los ingresos de Ganancias en los trabajadores en relación de dependencia “iba del 27% al 29%, mientras que, en los autónomos, “estaba entre un 14% y 16%” al tener “una deducción de gastos que el empleado no tenía”.

“Para autónomos estamos trabajando en algunas medidas, pero no requieren del alivio fiscal que si lo requerían los trabajadores en relación de dependencia. Esto no quiere decir que no tengamos que trabajar en alternativas para darles alivio fiscal: lo estamos haciendo y los vamos a terminar de definir en una semana”, explicó.

Consultado por futuras medidas, Michel negó que se analizara un proyecto para bajar la carga horaria en los trabajadores y, respecto de los trabajadores de plataformas, indicó que “está estudiándolo el Ministerio de Trabajo” y que la cartera “debería tener una propuesta para el viernes”.

Tras reconocer que “agosto fue el peor mes de la economía argentina en mucho tiempo”, Michel consideró que “el cepo que tiene el país es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

“Lo que tenemos que discutir como país es establecer un programa de pagos con el FMI y, como opinión personal, no el acuerdo que alcanzó el ministro saliente (Martín Guzmán) que es precario y, de alguna manera, muy poco sustentable”, afirmó Michel en sus declaraciones radiales.

“El acuerdo (actual) es inflacionario. No sé a quién se le pudo ocurrir un cronograma de pagos en el medio de un proceso electoral. Sólo un pasante que no tiene idea como funciona la Argentina lo haría”, agregó.

