(Por Marcelo Bátiz) El director general de Aduanas, Guillermo Michel, destacó la utilización de yuanes chinos en operaciones de importación en reemplazo de dólares estadounidenses, una opción a la cual consideró "un alivio importante sobre las reservas" del Banco Central y que hasta el momento registra operaciones en proceso de aprobación por el equivalente a US$ 2.080 millones.

En diálogo con Télam, Michel advirtió que el mecanismo no constituye en sí mismo "la solución al problema" del endeudamiento y la brecha cambiaria, dos condicionamientos que atribuyó, sin mencionarlos, a los exministros de Economía Nicolás Dujovne y Martín Guzmán, pero que representa "una herramienta importante" en tanto permite "evitar la triangulación" en operaciones de comercio exterior.

Con una trayectoria en la propia Aduana y como asesor parlamentario, Michel es abogado y contador de 46 años, con maestrías en Derecho Tributario y Finanzas, que remarca la importancia de contar con personal idóneo y comprometido en un trabajo atravesado por varias complicaciones, tanto por la restricción externa como por la presentación de cautelares por parte de importadores, uno de los primeros desafíos de su gestión.

Télam: La ampliación del swap con China trajo como consecuencia la posibilidad de utilizar yuanes en lugar de dólares en operaciones de comercio exterior. ¿Qué evaluación puede hacer la Aduana sobre su aplicación?

Guillermo Michel: Cuando asumió el ministro (de Economía, Sergio) Massa, una de las prioridades que marcó fue activar el swap con China. Lo había firmado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero nunca se terminó de activar durante los cuatro años del gobierno anterior.

Hay dos tipos de yuanes: el continental, que se usa para transacciones dentro de China, y el "yuan de la isla", como se lo llama, que está alojado en Hong Kong y se usa para transacciones internacionales. Ese yuan cotiza en Hong Kong, en Singapur y en Londres.

Massa hizo un trabajo con el Banco Central para que el yuan de Hong Kong esté disponible, pero se seguía sin utilizar. La Aduana hizo una fuerte tarea de empezar a intimar a todas las empresas que traían mercadería desde China, pero las refacturaban desde otro país -por ejemplo, Estados Unidos- para poder girar en dólares.

Trabajamos sobre esas maniobras de triangulación e indujimos a esos importadores a que usen directamente yuanes. Eso ha tenido una eficiencia desde el principio de año hasta ahora muy importante, porque no sólo hay US$ 2.080 millones en yuanes para ser aprobados, sino que hay dos empresas que son Newsan y Mirgor, que importan desde China, tenían para pagar una deuda en dólares por US$ 630 millones y voluntariamente aceptaron pagarla en yuanes. Creo que es un alivio importante sobre las reservas.

Afrontamos la peor sequía de 1922 a la fecha, tenemos un bache de exportaciones por cerca de US$ 20.000 millones. Massa trabajó sobre eso, ya concluyó la tarea del gasoducto y la negociación de precios del BTU de gas de manera muy sustancial. También logró activar y ampliar este swap con China a US$ 10.000 millones.

Con la mitad de la problemática de sequía, el ministro de Economía del gobierno anterior, que era el "Messi de las finanzas", salió corriendo al Fondo Monetario a pedir un préstamo de US$ 44.000 millones. Nosotros no vamos a endeudar al país con una cifra descomunal, no vamos a hipotecar el futuro de los argentinos, tenemos que trabajar de manera inteligente para poder subsanar esta problemática que tenemos producto del clima.

T: Algunos objetaron que esta operatoria de yuanes estaría hecha a la medida de esas dos empresas que usted mencionó.

G.M.: Hay más de quinientas empresas que ya activaron SIRAs con yuanes. Lo que ocurre es que las empresas de Afarte (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica) -y lo digo con nombre y apellido, porque no hay nada que ocultar- son las principales importadoras de China, con todo lo que tiene que ver con tecnología.

Por eso son las que primero empezaron a activar el swap con los montos más importantes. Pero hay empresas petroleras, mineras, textiles y de autopartes que ya empezaron a activar los yuanes.

T: ¿De esta manera se podrían destrabar parte de las restricciones en el comercio exterior?

G.M.: Es una herramienta importante porque ayuda a evitar la triangulación, para utilizar los yuanes se gira directamente al país de origen de la mercadería. Tampoco es la solución al problema. El principal problema de todas estas maniobras, y lo tenemos claro, es la brecha que heredamos del ministro de Economía saliente.

El principal problema para la economía de las maniobras de triangulación fue ese, no se puede corregir en seis o siete meses los desmanejos económicos de dos años y medio. No se va a poder resolver de un día para otro porque ya la negociación con los holdouts se hizo, la negociación con el Fondo se hizo. Ahora hay que trabajar sobre lo que se heredó. (Télam)