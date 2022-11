El titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, anunció hoy que a partir del jueves aumentará el monto para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) importen fácilmente repuestos de maquinaria a través del régimen de Courier, que pasará de US$ 1.000 hasta US$ 3.000, con cinco compras en el exterior por año.

El funcionario también recordó que desde ayer está vigente el anticipo de US$ 50.000 para las importaciones de insumos para la producción.

Al disertar en el Congreso de Industriales Pymes Argentinos, Michel anticipó que “el jueves saldrá en el Boletín Oficial una Resolución que dará la posibilidad de que las pymes puedan hasta 5 embarques por año traer repuestos por Courier de hasta US$ 3.000, en la medida en qué lo valide la cámara”.

La nueva ampliación estará operativa desde el mismo día de su publicación oficial. El Courier es uno de los distintos regímenes que funcionan para adquirir productos desde el exterior, usualmente asociado a servicios de mensajería rápidos y de pronta entrega.

MIRÁ TAMBIÉN Abrirán en enero 40 locales en el nuevo corredor comercial del bajo viaducto Mitre

“Nosotros habíamos tomado la decisión de volver el cupo de Courier hasta los US$ 1.000 porque habíamos detectado muchas irregularidades, pero fue una medida generalizada, que quizá no atendía cuestiones particulares de las pymes”, agregó Michel, que fue aplaudido por la audiencia.

Al finalizar el Congreso, el titular de IPA, Daniel Rosato, explicó a Télam que “el pedido del aumento del Courier fue hecho porque hay empresas que tienen parte de sus plantas paradas por falta de algún repuesto, que vale menos de US$ 3.000”.

“Con esta medida podrán importarlo rápidamente para seguir produciendo. Michel respondió muy rápidamente y eso es muy valorable”, agregó el industrial pyme.

Además, Rosato señaló que “el anuncio del anticipo de US$ 50.000 es importantísimo para aquellas pymes que necesitan importar insumos, productos, bienes de capital. Es una ayuda fundamental para un gran sector de la industria”.

MIRÁ TAMBIÉN Schiaretti confirma en España financiamiento de 32 millones de dólares para obras de infraestructura

En la misma línea, el vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA) y vicepresidente segundo de la Fundación Protejer, Marco Meloni, afirmó que “esto va a ayudar mucho a que las empresas tengan asegurado un stock de repuestos. Es un anuncio muy positivo”.

Por otro lado, Michel, al realizar un repaso de su gestión al frente de la Aduana, dijo que “cuando asumimos el objetivo central fue tratar de atacar maniobras al egreso o al no ingreso ilegal de dólares a la Argentina a través del comercio exterior”.

El funcionario señaló que “la brecha cambiaria es la razón de fondo” de las sobrefacturaciones de importaciones y subfacturaciones de exportaciones y anticipó que se van a seguir encontrando muchas irregularidades.

En ese sentido, comunicó que mañana el organismo va a sacar “una instrucción general mediante la cual vamos a establecer que, pasado el mes, la empresa que no cumple con la liquidación de divisas si quiere seguir exportando y no ser suspendida en el registro, va a tener que garantizar con un seguro de caución las divisas pendientes de liquidación”.

“Esto no apunta a los exportadores genuinos y con empleados. Hemos detectado una matriz de más de 300 empresas que no tienen empleados pero compran granos, los exportan y no liquidan. Apuntamos a esos sectores”, detalló Michel.

(Télam)