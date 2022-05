El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, sostuvo que las exportaciones de las mipymes alcanzaron los US$ 4.142 millones en el primer cuatrimestre, lo que representó el segundo valor más alto en nueve años.

“Las exportaciones de las mipymes batieron un nuevo récord: en el primer cuatrimestre de este año alcanzaron los US$ 4.142 millones, el segundo valor más alto en nueve años”, aseguró Merediz en su cuenta oficial de Twitter.

Al respecto, los principales destinos de las pymes argentinas en el arranque del año fueron Brasil (US$ 663 millones), Estados Unidos (US$ 481 millones), China (US$ 463 millones), Chile (US$ 333 millones), Uruguay (US$ 203 millones), Países Bajos (US$ 199 millones) y España (US$ 141 millones).

Además, en cuanto a productos, las manufacturas de origen agropecuario resultaron las más vendidas, seguidas por productos primarios, pero las exportaciones que más crecieron fueron las de combustibles y energía.

De los cuatro meses iniciales, de acuerdo a Merediz, abril resultó “el mes más importante en materia de ventas de mipymes al mundo, ya que superaron los US$ 1.107 millones y mostraron una mejora del 20,8% interanual y del 20,6% respecto a igual mes de 2019”.

“Esto es mucho más que números positivos: es la muestra de la gran capacidad que tienen las pymes argentinas, del reconocimiento del mercado internacional y del acompañamiento del Estado para que nuestras empresarias y empresarios sigan invirtiendo y puedan crecer”, concluyó el secretario. (Télam)