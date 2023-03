En Expoagro 2023 Mercedes-Benz Camiones y Buses, apostó al relanzamiento de su campaña Kilómetro a Kilómetro, con la que busca acompañar a sus clientes desde que se suben al vehículo, hasta que eligen su próximo Mercedes-Benz, y exhibió sus camiones y buses de producción nacional. "El objetivo de esta campaña es parte de nuestra visión de negocio 360° que abarca todo el proceso en la vida de los camiones y buses: venta, repuestos, servicios, planes de mantenimiento, REMAN, financiación y compra del camión usado del cliente como parte de pago", explicó Roberto Faist, Gerente de Marketing y Producto de Mercedes-Benz Camiones. Por otra parte Fernando Rivero, Director de desarrollo de Red Comercial y Postventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses, anunció una alianza estratégica de cooperación y desarrollo entre Mercedes- Benz Camiones y Buses Argentina y MICHELIN Flotas Conectadas powered by Sascar, "donde se unen el conocimiento y la tecnología de ambas empresas para potenciar las soluciones al transporte. Esta alianza, que nos permite seguir ampliando nuestra oferta de servicios de la mano de MICHELIN Flotas Conectadas powered by Sascar, ya está presente en el mercado brasilero desde hace unos años para el segmento de camiones pesados". Como resultado de esta unión, la compañía anunció el lanzamiento de BUSConnect powered by SASCAR, el primer producto pensado y desarrollado exclusivamente para la gestión de la flota de Buses

Se trata de una solución de servicio on demand que permitirá monitorear datos de los vehículos y tomar medidas para alcanzar una mayor productividad, mejor economía y más seguridad en los buses Mercedes-Benz. Por otro lado, también a raíz del partnership, el área de postventa está desarrollando, en una prueba piloto, un nuevo opcional para el segmento de camiones pesados que será lanzado en el transcurso del año. Consistirá en un paquete de seguridad, como complemento del Sistema de Gestión de Flotas. Gracias a su Red de Concesionarios, la más amplia del país, y a través de la comunicación satelital, la inteligencia embarcada, la configuración de operativa a través de macros y la implementación de otras herramientas tecnológicas, la compañía alemana continúa cumpliendo con creces las expectativas de sus clientes. En lo que respecta a Mercedes-Benz Compañía Financiera, empresa líder en financiación que opera desde hace más de 25 años, presentó AgroFlex, un plande financiación exclusivo que tiene como objetivo que la cuota de capital se adapte a la liquidación de la cosecha de cada cliente. "La industria del leasing registró una fuerte expansión durante el último año. Desde Mercedes-Benz Financiera somos el principal impulsor de esta herramienta para el financiamiento de camiones Mercedes-Benz para Pymes y Grandes empresas" explicó Diego Marín, Presidente de Mercedes-Benz Compañía Financiera y agregó que "por este motivo, y continuando con el desarrollo del Leasing, estamos lanzando al mercado un producto innovador llamado Leasing Plus". Se trata de un Leasing con contrato de mantenimiento Full Service para los camiones, y permite a los clientes financiar sus camiones en 36 o 48 cuotas fijas, en pesos y con el valor residual más alto del mercado. Con esta nueva propuesta, el cliente tomador del leasing cuenta con cánones más bajos, además de contribuir al financiamiento de su nuevo camión, el cliente se ve protegido de la obsolescencia tecnológica de la unidad y le permite estar a la vanguardia de las opciones de camiones, permitiéndole renovar su unidad en periodos cortos. Asimismo, en términos de servicios financieros y de seguros, Mercedes-Benz Broker reafirmó su compromiso con la seguridad integral del cliente y llegó a Expoagro con tres novedades. La primera fue el lanzamiento de una promoción que otorga una cobertura de TRCF (Todo Riesgo con Franquicia) al precio de Terceros completos por la compra de un nuevo camión. Además, a través de Agroseguros, se presentaron coberturas y costos preferenciales para cultivos extensivos e intensivos, forestaciones comerciales, incendio, robo y adicionales, entre otros. En adición, desde Mercedes-Benz Broker en alianza con Aon Assit, que le permite brindar un servicio de asistencia ante urgencias y emergencias disponible las 24hs de los 365 días del año en Argentina y países limítrofes en el caso que el cliente tenga un siniestro, este servicio incluye remolque y/o traslado del vehículo de hasta 1800 km totales (sin transporte de carga y hasta doce veces al año) y localización para el envío de repuestos, así como también asistencia médica, extracción de zanjas y lagunas, cerrajería en caso de robo, hurto o pérdida de llaves. Asimismo, la nueva alianza contempla una asistencia penal primaria en caso de accidentes, entre otros servicios exclusivos. De esta manera, Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirmó su compromiso con el sector y continúa posicionándose como la marca número 1 de vehículos comerciales. LLO/MAC NA