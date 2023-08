El mercado de granos local mostró hoy un nivel de actividad similar al observado en la anterior rueda de operaciones, con cotizaciones estables en el trigo y mayoritariamente alcistas en maíz y soja, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el caso del trigo se sostuvo sin cambios el número de compradores y de posiciones abiertas de compra, con precios estables tanto para las entregas cortas como por los segmentos de la campaña 2023/24.

De esta forma, tanto por trigo con entrega disponible como con la entrega contractual se ofrecieron nuevamente US$ 240 por tonelada.

Respecto a las ofertas por la mercadería del próximo ciclo comercial, el tramo diciembre-febrero se mantuvo sin cambios en valores de US$ 230.

El mercado de maíz volvió a concentrar la atención en la plaza local, registrando un recorte en la cantidad de posiciones abiertas de la cosecha 2023/24.

Por el cereal con entrega inmediata, la oferta generalizada se ubicó en los $62.5000 por tonelada, $500 menos que los valores de ayer.

Luego, las ofertas para la entrega contractual y para las fijaciones de mercadería se situaron en $62.000 y $63.000 respectivamente, lo que implicó una suba de $1.000 entre ruedas para dichas posiciones.

Asimismo, el tramo agosto-septiembre se encontró en $62.500; para la descarga entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre como así también para la posición full octubre, la oferta trepó hasta $63.000, siendo el valor propuesto en dólares de US$ 180.

Respecto al cereal de la nueva cosecha, el segmento junio cayó US$ 5 para arribar a US$ 170, mientras que julio se sostuvo sin cambios en US$ 175.

El mercado de soja vio caer marginalmente el número de compradores activos aunque destacó el retorno de ofertas abiertas por el segmento disponible.

En materia de precios, se ofrecieron $125.000/t por la oleaginosa con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería, $5.000 por encima de las ofertas del miércoles para la última de estas posiciones.

En la sesión de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por girasol, cebada ni sorgo. (Télam)