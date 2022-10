El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren, sostuvo hoy que Argentina “debe insertarse al mundo con un proyecto propio que genere más valor agregado”, al disertar en el 58 Coloquio de IDEA junto a empresarios y figuras del arco político y sindical.

De Mendiguren formó parte de la mesa de debate “Inserción de Argentina en el mundo” junto al exministro Dante Sica; el titular de Accenture, Sergio Kaufman; la presidenta de la Cámara del Maní, Ivana Cavigliasso; y el director de Sinteplast, Claudio Rodríguez.

En la oportunidad, el titular de Industria resaltó la importancia de tener “un proyecto propio para insertarnos a este mundo” con el objetivo de que el país “exporte lo que quiere y necesita vender. No solo lo que quieren comprar”.

La 58 edición del Coloquio de IDEA se presentó bajo el lema “Ceder para Crecer”. En alusión a ello, Mendiguren señaló que “la salida es creciendo porque si se crece se va a sentir que lo que se tiene que ceder es menos difícil”.

En ese sentido, insistió que el mecanismo para cambiar el modelo exportador es un acuerdo entre los sectores con objetivos concretos de crecimiento.

"Tenemos que discutir con qué modelo nos insertamos al mundo, si con la Economía del Conocimiento o si seguimos con una economía primarizada que exporta 80% del trigo a granel a U$S 300 la tonelada. Este es el debate”, ejemplificó Mendiguren.

Y agregó que desde el Gobierno "se trabaja para crecer con otra matriz productiva, para insertarse al mundo con más y mejor valor agregado”.

Por su parte, Dante Sica dijo que hay que hacer "una inserción inteligente" con el exterior porque "nadie te va a comprar si no se le deja que venda", por lo que propuso "poner un horizonte" para las eventuales bajas de aranceles.

Al respecto, indicó que “mientras los demás países del mundo tienen un arancel (para las importaciones) del 6% la Argentina tiene uno del 12%”.

En ese punto, Mendiguren se diferenció al plantear que “no se puede tener una mirada infantil del mundo. El mundo se protege. Hace algo más de una década sólo el 0,6% de las importaciones del mundo estaban afectadas por medidas restrictivas del comercio; hoy es casi el 9%. Hay vigentes en el mundo 62 mil medidas no arancelarias. Argentina solo tiene 871; Estados Unidos 6.700; Europa 6.000; y Brasil 3.500”.

Para Mendiguren, “no es verdad que el mundo espera. El mundo espera si se le vende lo que quiere comprar, pero si yo le vendo eso no salgo de la pobreza ni de los planes sociales porque en Argentina si no se crece no tiene salida. Por eso es importante crecer con otra matriz productiva y en materia de exportaciones hay que salir a buscar otros mercados”.

A su turno, el titular de Accenture aseguró creer “en la protección inteligente, ya que proteger permite planificar a futuro y eso es el desarrollo”.

“El sector del conocimiento es ejemplo: el mercado tira y la política no mete la cola. Si un acuerdo similar se hace en otros sectores va a pasar lo mismo. Ésta es la autopista que hay que construir”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara del Maní coincidió en que “se necesita un proyecto de país a largo plazo, en el que se pueda saber dónde se juega. El maní es un ejemplo de cambio entre producción primaria y producto terminado. La agroindustria es un muy buen ejemplo de ceder para crecer”.

Asimismo, el director de Sinteplast, Claudio Rodríguez, postuló que “se necesita apoyo, tal como a nosotros nos ayudaron. Es crucial salir al mundo. A veces se cree que exportar es únicamente el producto, pero en realidad es mucho más. Saquemos el pesimismo y tratemos de imponer la marca-Argentina en el mundo”, arengó.

La jornada de hoy en IDEA giró en torno a la temática global y las oportunidades que se le presentan a Argentina. Sobre el tema, también expusieron los especialistas Roberto Bouzas y Xavier Sala i Martin; el director ejecutivo de IDEA, Daniel González; la general manager de Unilever, Laura Barnator; y el CEO de Adecoagro, Mariano Bosch.

Al presentar el evento, Daniel González destacó los 70 años de trayectoria de la entidad y aseguró que “no queremos presentar propuestas que puedan relajarse a corto plazo ni proyectar para el futuro la película del pasado que vimos ayer. Tratamos de generar continuidad, siempre con la visión de la Argentina, hablar de desarrollo y ver cómo lo abordamos”.

“Buscamos identificar los puntos a discutir y creemos que el empresario argentino tiene mucho que decir”, agregó González.

También disertaron en distintos paneles los economistas Emmanuel Álvarez Agis y Martín Tetaz (actual diputado nacional) y el secretario general de Uocra, Gerardo Martínez; y el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, entre otros.

Mañana será el día de cierre del Coloquio y se abordarán los ejes educación, finanzas públicas y reglas de juego. Entre los invitados se espera la visita del presidente Alberto Fernández.(Por Fabián Quintá, enviado especial) (Télam)