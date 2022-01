Las precipitaciones registradas en la última semana en Entre Ríos mejoraron el panorama de la soja implantada en la campaña 2021/22 en la provincia, donde se logró "un cambio positivo" en el estado fenológico de la soja, explicó la Bolsa de Cereales provincial.

En la actual temporada, se implantaron 589.600 hectáreas con soja de primera, y 479.100 con soja de segunda, labores que debieron detenerse a fines del 2021 producto de la falta de humedad en el suelo entrerriano.

Actualmente, el estado fenológico de la oleaginosa de primera se ubica desde ocho hojas desarrolladas (V8) al comienzo de formación de vainas (R3).

Del total implantado con soja de primera, el 62% presenta muy buena y buena condición (8% más que a principios de mes); un 32% se encuentra en situación regular; y el 6% restante fue considerada con mala condición fenológica.

MIRÁ TAMBIÉN La autopista que unirá la Ruta 12 y el Túnel Subfluvial presenta avance superior al 45%

Dentro de la categoría "regular" se detectaron sectores que fueron afectados con pérdidas de hojas basales o flores y otros que prácticamente no presentaron mejoría, como la zona de barreros donde hubo muerte de plantas.

También se registraron áreas donde la soja de primera no alcanzó a cubrir el surco, por el escaso desarrollo que provocó la sequía, además de los inconvenientes reiterados en el control de malezas, como yuyo colorado, capín, rama negra, entre otros.

Click to enlarge A fallback.

Los productores aseguran que una mejor recuperación depende "en gran medida del tipo de suelo y barbechos realizados a tiempo".

En tanto, la Bolsa de Cereales entrerriana advirtió que continúa una "elevada" presencia de arañuelas, a las que se sumaron orugas y chinches.

MIRÁ TAMBIÉN La provincia de Santa Fe avanza con la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario

La oleaginosa se detectó en un 62% con muy buena y buena condición, 32 puntos porcentuales más que a principios de mes; un 34% regular y el 4% restante con mala condición.

Gracias a que la soja de segunda aún no ingresó al período reproductivo, se prevé no resignar tanto potencial de rendimiento, aunque hubo lotes con escaso crecimiento donde las plantas no alcanzaron a cubrir los rastrojos, sectores que se secaron y lotes que se perdieron por completo. (Télam)