Los futuros de soja operan con altas en el Mercado de Chicago, apuntalados por “cierta escasez de la oleaginosa en la región del Mar Negro”, mientras también suben el trigo y el maíz, reportó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Pese al avance de la cosecha en los Estados Unidos, que limita las subas, la cotización de la oleaginosa avanza US$ 0,9 y se vende a US$ 457,3 por tonelada para noviembre, un valor que de todos modos es 51% más elevado que el de mediados de marzo de 2020.

En ese marco el aceite de soja se vende a US$ 1.324,2 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 354,5, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los futuros de maíz operan también “con leves ganancias, ante una rueda de compras técnicas por parte de los fondos”.

El cereal aumenta US$ 0,8, hasta US$ 210,3 la tonelada para diciembre, precio 77% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, a su vez, cotizan al alza por segunda rueda consecutiva “ya que las fuertes compras de los principales países importadores, impulsaron a las cotizaciones”.

El grano gana US$ 1,7, hasta US$ 275,9 la tonelada, también para diciembre, nivel 64% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)