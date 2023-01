El ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dieron hoy el primer paso para avanzar en un aumento del comercio bilateral, avanzar en el objetivo de una moneda común, el desarrollo de la integración energética y en un programa de financiamiento de exportaciones recíproco, en el marco de la visita del flamante presidente brasileño Luiz Inacio Da Silva.

Los ministros coincidieron en la necesidad de aumentar el comercio bilateral ante la pérdida de volumen del intercambio en los últimos años.

"Hemos perdido casi un 40% del comercio bilateral y esto nos impone desafíos para aumentar una integración más profunda", precisó el jefe del Palacio de Hacienda.

Massa también enfatizó que "se está trabajando en lograr una moneda común no única pero que tiene como objetivo encontrar un instrumento económico y comercial que habilite a profundizar el sistema de comercio entre ambos países y dentro de la región y el Mercosur".

MIRÁ TAMBIÉN Cañeros de Jujuy y Salta calculan pérdidas mayor al 50% a causa de la sequía

El ministro argentino subrayó que se avanzará "en mejorar un programa de financiamiento de exportaciones recíproco y además disminuir de alguna manera el peso que tiene el comercio bilateral en nuestras reservas".

El funcionario puntualizó que "esta es una región que en el último año ha exportado más de 600.000 millones de dólares que ha tenido resultado positivo por más de 80.000 millones de dólares, y eso reflejado en un instrumento monetario de comercio nos puede dar la libertad a nuestras empresas en términos de comercio bilateral y fortaleza a la hora de negociar con otros bloques económicos".

También explicó que la moneda común "debe tener el reflejo del PBI de cada uno de los países, en términos de participación, que tenga el reflejo de cada una de las monedas de los países y que no significa resignar las monedas de cada uno de los países, sino encontrar un elemento denominador común comercial que refleje la potencia del producto bruto de la región".

Para Haddad, "la Argentina tiene un problema de escasez de divisas y eso está teniendo problemas de abastecimiento de productos brasileños, por eso hemos diseñado un sistema de garantías que permita extender el plazo de conversión de pesos a reales".

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno nacional avanza con obras en Tucumán y Salta para los trenes de pasajeros y carga

El ministro brasileño sostuvo que "el Banco do Brasil no va a tomar riesgo de créditos" sino que lo que se está negociando es "un sistema de garantías. Brasil no está con problemas de divisas. La carta de crédito la paga el fondo de garantías".

Massa remarcó que se decidió "avanzar en un acuerdo entre el Banco do Brasil y el Banco Nación con un esquema de garantías; el monto lo va a anunciar el ministro de Hacienda de Brasil y eso nos va a permitir acelerar el proceso de abastecimiento y exportación de empresas de Brasil a la Argentina y de suministro de empresas argentinas con empresas brasileñas".

El ministro enfatizó que "esto tiene, por un lado, la eliminación de la incertidumbre que para muchos genera, producto de la restricción que Argentina tiene en el régimen de aprobaciones temporales o administrados de comercio exterior porque elimina esa incertidumbre para todo lo que es bienes y productos brasileños por un régimen propio financiado desde el Banco do Brasil con el Banco de la Nación Argentina".

Massa puntualizó que "el riesgo es con las empresas porque el plazo de pago se corre a un año y un día, es decir, a 366 días y se amplía al resto del sistema de exportaciones a la Argentina. El fondo de garantías asume el riesgo convertidor de los pesos a reales".

Sobre este tema, Massa anunció que "en la primera semana de febrero un equipo del Palacio de Hacienda y del Banco Nación viajará al Brasil, para definir el mecanismo de funcionamiento del régimen de garantías y también para abrir el mercado del gas al Brasil y también poder trabajar con el negocio de gas futuro. Durante la segunda semana de febrero se reunirán ambos bancos centrales para definir la extensión del acuerdo de monedas".

Haddad, por su parte, señaló que "la moneda única es una idea vieja pero no es posible en el corto plazo porque no se tienen los presupuestos únicos elaborados y definidos. Nunca pensé en una moneda única en los términos que hoy la tiene la Unión Europea (UE), lo que funciona para nosotros, es un sistema de garantías en el corto plazo".

Sobre este punto, Massa resaltó que "el objetivo es que el superávit comercial sea protegido por una moneda común, no única que permita protegernos de los shock externos. La Argentina tiene que recorrer un camino de más orden fiscal y acumulación de reservas".

A la vez ponderó que "la decisión es fortalecer el Mercosur, en la discusión con la UE aparecen cuestiones como los subsidios agrícolas que paga la UE y los acuerdos tienen que tener ventajas para ambas partes".

En relación con la integración energética, Massa añadió que "el desafío es recorrer juntos para que Vaca Muerta llegue a Brasil y que los brasileños puedan acceder al volumen de gas que necesitan para el proceso de desarrollo industrial y para que los argentinos podamos tener la oportunidad de poder exportar parte de lo que es nuestro recurso, nuestra riqueza del subsuelo que hoy se encuentra inexplotado o sub- explotado por falta de infraestructura".

El ministro detalló que "esa integración energética necesita de la combinación de recursos. Contamos con la decisión del gobierno de Brasil de buscar a través del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (Bndes) financiamiento y mecanismos de financiamiento para aquellos insumos de empresas brasileras que son parte de la obra del gasoducto".

Finalmente, sostuvo que "el Bndes financia la compra de caños que se producen en Brasil frente a la competencia de caños chinos y de otros países y esa operación representa unos 820 millones de dólares y lo que está en discusión es el sistema de garantías entre el Bndes y Enarsa".

Sobre este punto, Haddad indicó que "el financiamiento podría venir del Bndes o bien de alguna agencia internacional". (Télam)