El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó hoy que viajará el próximo lunes a Brasil para reunirse con su par de Hacienda, Fernando Haddad, con quien firmará un mecanismo que permita financiar las importaciones de ese país a la Argentina y, así, evitar usar dólares de las reservas internacionales.

"El lunes vamos a estar en Brasilia para poner en marcha un mecanismo de apoyo al financiamiento de importaciones de Brasil a la Argentina, para aliviar aún más la utilización de las reservas", aseguró Massa en una conferencia de presa en Washington, Estados Unidos.

Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda dijo que del encuentro "seguramente" participarán "el ministro Haddad y el presidente Lula" Da Silva.

Esta mañana, el Gobierno de Brasil confirmó que propuso a la Argentina pagar por las exportaciones brasileñas en yuanes, para evitar depender de las reservas en dólares del Banco Central y mantener el flujo del comercio bilateral.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina debe mantener una relación sana con el FMI sin aceptar imposiciones aseveró Massa

"Enviamos al Gobierno argentino una propuesta de garantía en yuanes para las exportaciones brasileñas. Para los exportadores brasileños es una cosa buena, será una buena noticia si Argentina acepta", anunció Haddad, en una conferencia de prensa brindada en Johannesburgo, donde se lleva a cabo la Cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

El Gobierno brasileño sostuvo que el acuerdo en yuanes de las reservas argentinas y reales aleja la posibilidad de incumplimiento por parte de Argentina, y según el ministro, la operación implica la conversión directa del yuan en real por parte del estatal Banco do Brasil en Londres, por un total de hasta 140 millones de dólares.

“Los exportadores de Brasil pueden tener algún flujo de ventas de sus productos con 100% de garantía. Para Brasil, no hay problema, porque la tasa de cambio se hará con el yuan por real y esto también le asegura al Tesoro Nacional que no hay riesgo de incumplimiento. Una garantía que el Tesoro consideró adecuada y que el Banco do Brasil aceptó, tal como se presentó", aseguró Haddad.

A raíz de la sequía sufrida por Argentina y la consecuente falta de ingreso de divisas por la venta de granos, los gobiernos de Argentina y Brasil negocian un mecanismo para facilitar el pago a 200 empresas exportadoras brasileñas que venden en territorio argentino sin tener que aguardar el flujo de reservas en el Banco Central.

MIRÁ TAMBIÉN Bahillo consideró como una ridiculez la propuesta de Bullrich para eliminar retenciones

En mayo, el presidente Alberto Fernández y su colega Lula da Silva conversaron en Brasilia sobre las posibilidades de financiar las exportaciones brasileñas, pero Brasil buscaba mayores garantías debido a la falta de dólares de Argentina.

Lula propuso, sin éxito, que el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de los Brics, pueda financiar las exportaciones de Brasil a la Argentina.

Tampoco avanzó la idea de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, el mayor banco de fomento de las Américas, pueda financiar las exportaciones con tasas subsidiadas a la Argentina.

Lula había dicho el martes durante el programa Conversando con el Presidente que la propuesta de Haddad a la Argentina era "serena y pragmática", al defender la desdolarización de la economía mundial, el uso de monedas locales entre socios comerciales y la creación de una unidad que reemplace al dólar en el comercio entre los países Brics. (Télam)