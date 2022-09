El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió hoy con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y con el asesor especial del Departamento del Tesoro David Lipton en Washington, antes de su esperado encuentro en horas de la tarde con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Massa calificó de "muy bueno" al cónclave de más de una hora de duración en la capital estadounidense, en el tramo final de su gira por el país norteamericano. Para el ministro, la presencia de la secretaria fue una señal de respaldo a los encuentros políticos y económicos que Massa viene desarrollando aquí desde la semana pasada. Estaba previsto en un principio que el titular del Palacio de Hacienda se reuniera este lunes solo con Lipton, pero finalmente Yellen se sumó al cónclave: se trata de un gesto que pocas veces se consigue. Carismático, Massa completó todos los deberes para conseguir este espaldarazo. La reunión de este mediodía en el Tesoro era clave para uno de los temas que Massa trajo en la agenda y que fue desarrollando en los encuentros previos: la posibilidad de alcanzar con el FMI un acuerdo de información automática de los activos financieros de argentinos en los Estados Unidos

Si bien la semana pasada trascendió que el Gobierno estima que suman 100.000 los millones de dólares de argentinos "escondidos" los Estados Unidos, el ministro reconoce que este país no es propenso a sellar estos acuerdos. Desde Economía admitieron que fue uno de los temas que se trató en el encuentro, aunque no se conocieron mayores detalles. "Se habló de los avances e instrumentación del acuerdo y IRS-AFIP en el marco del FATCA", indicaron fuentes de la cartera. Además, se discutió sobre el "contexto global y los desafíos que representa la guerra -en Ucrania- para el mundo y para la Argentina particularmente, entendiendo que la guerra dañó la situación fiscal y de reservas de Argentina", y en ese entorno se encaró nuevamente la agenda eje de la gira el rol del país en materia de seguridad alimentaria y energética y que también Massa encaró con otros funcionarios que visitó en el viaje. El ministro compartió, a su vez, detalles con Yellen, con quien estuvo en un principio a solas para en la última hora sumar a su equipo de colaboradores, respecto de los avances de cara al cierre de la próxima etapa de trabajo con el Fondo. Más tarde, el funcionario argentino se entrevistará por primera vez de manera presencial con Georgieva en la sede del Fondo Monetario. Antes de la serie de encuentros de este lunes en Washington, Massa mantuvo una reunión de trabajo en la capital estadounidense con funcionarios nacionales y asesores que lo acompañan en el tramo final de la gira, como Gabriel Rubinstein, Miguel Ángel Pesce, Silvina Batakis, Marco Lavagna, Lisandro Cleri, Leonardo Madcur, Jorge Carrera, Germán Feldman, Luis Alberto Trajtenberg y Gustavo Martínez Pandiani. Del cónclave con Yellen y Lipton -ex director gerente interino del FMI- también tomaron parte junto al ministro de Economía Rubinstein, Madcur, Lavagna y Pesce y el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. LLO/EFR/AMR NA