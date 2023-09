El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió hoy en el Palacio de Hacienda al embajador de la República de la India, Dinesh Bhatia, con quien dialogó sobre la agenda económica y comercial entre ambos países, con el objetivo de ampliar la oferta exportable argentina hacia el gigante asiático.

El encuentro se produjo días antes de que se produzca la reunión de líderes en el G20, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva Delhi, el próximo 9 y 10 de septiembre.

"El embajador Dinesh Bhatia se reunió con el ministro de Economía de la Argenitna, Sergio Massa, para revisar comercio bilateral en curso, inversión y relaciones económicas entreIndia y Argentina. Ambos reafirmaron el compromiso de profundizar la asociación económica antes de la Cumbre del G20 en Nueva Delhi", informó la cuenta de Twitter de la embajada de la India en Argentina, que Massa replicó.

Hace sólo tres semanas, Massa se había encontrado con Bhatia, también en su despacho del ministerio, para avanzar en acuerdos comerciales.

Según manifestó oficialmente el ministro, aquella reunión tuvo por objetivo "aumentar las exportaciones nacionales, abrir la Argentina a la industria farmacéutica india y promover inversiones productivas en sectores como informática, automotriz y agronegocios".

"La relación económica bilateral creció hasta convertir a la India en nuestro 4° socio comercial y un importante destino para nuestras exportaciones, como por ejemplo en agroindustria, agrícola, biotecnología y en la instalación de una planta para uso médico de INVAP en Mumbai", dijo Massa en un mensaje de Twitter.

"La propuesta de la petrolera india @ONGCVideshLTD para desarrollar áreas junto a YPF en Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones de proteínas argentinas como aceites, pellets y porotos, creará puestos laborales en nuestro país y atraerá las divisas que tanto necesitamos", agregó.

India fue el quinto destino de exportaciones de la Argentina en 2022, con US$ 4.555 millones, y el séptimo en origen de importaciones, con US$ 1.849 millones, por lo que el intercambio comercial entre ambos países fue superavitario en US$ 2.706 millones el año pasado. (Télam)