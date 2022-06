El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, subrayó hoy que “mas de cuatro millones y medio de argentinos se verán beneficiados con esta rebaja de impuestos para los que trabajan o producen", al referirse al proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos que aprobó por unanimidad el cuerpo legislativo.

En declaraciones a la prensa, Massa dijo que el proyecto sancionado -que ahora deberá ser tratado por el Senado- establece que en julio se actualizarán los montos de facturación permitidos para los mas de 4 millones de monotributistas, lo que generará "un alivio al tener una menor carga impositiva" y así "pelear contra la inflación reduciendo la presión tributaria".

También destacó que las primeras cuatro categorías de monotributistas tendrán mayores beneficios porque van a "tener un 60 por ciento de aumento y en las dos primeras categorías no pagarán el componente impositivo".

Por su parte, el legislador del Frente de Todos, Leandro Santoro, cuestionó la ausencia de diputados libertarios durante la sesión.

"Fíjense la paradoja: Hoy que veníamos a votar una baja de impuestos para los trabajadores, los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva no vinieron a trabajar. Hoy que venimos a bajar impuestos se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha", dijo Santoro.

"No tengo ninguna duda que si hubiésemos votado una ley para reducir salarios seguramente hubiesen estado presentes. No me extraña, porque forma parte de la hipocresía con la cual se discute en buena parte del sistema político argentino", agregó el diputado oficialista.

Otro legislador oficialista, el diputado del Frente de Todos, Itai Hagman, dijo que los opositores que “piden sistemáticamente bajar más los impuestos y aumentar los gastos son los que se la pasan diciendo que la madre de todos los problemas de Argentina es el déficit fiscal” y señalo que "no se puede bajar los impuestos y disminuir los gastos".

"Siempre que discutimos un proyecto que alivia la carga tributaria del contribuyente aparece la discusión de que en realidad la presión tributaria es demasiado alta y hay que bajar más impuestos, pero es evidente que no se puede achicar la recaudación del Estado, aumentar los gastos y al mismo tiempo bajar el déficit fiscal", apuntó Hagman. (Télam)