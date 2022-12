El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que mañana se firmará el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos y dijo que el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo, con el objetivo de que sea sancionado antes de que finalice el corriente año.

En declaraciones a Radio Con Vos, Massa señaló que "mañana, a las 12, se firma el acuerdo en un acto con el embajador (de EEUU, Marc) Stanley, y con el titular de la AFIP (Carlos Castagneto) en el CCK".

El entendimiento va a permitir poder implementar, "a partir del 1 de enero, el programa ley de cumplimiento tributario de cuentas de extranjeros o acuerdo Fatca" con EEUU, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

"Esto supone que EEUU nos proveerá a lo largo de 9 meses -hasta el 30 de septiembre- de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en EEUU, cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por argentinos y de ciudadanos argentinos integrantes de sociedades", precisó el ministro.

Dijo que esta información que entregará el Gobierno estadounidense surge de los datos registrados a partir de la firma del formulario W8BN, que es el requisito que los extranjeros tienen para poder abrir cunetas en el país del Norte.

"EEUU nos da la información financiera de las cuentas declarables, con identificación del titular de la cuenta, identificación de la entidad financiera, monto bruto de intereses y dividendos percibidos por la renta", entre otras cuestiones.

La Argentina debe realizar el mismo proceso, en el marco de un intercambio de información que se va a dar a lo largo de un plazo de nueves meses.

El jefe de la cartera económica aclaró que la información que se obtiene corresponde a todos los movimientos de cuentas a partir de septiembre de 2021.

Massa anticipó también que, tras la firma del acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo.

"Lo vamos a acompañar pidiéndole al Parlamento un tratamiento respecto de regímenes de exteriorización. Mañana por la tarde vamos a informar cuáles son los principios que vamos a impulsar. Eso lo van a informar la AFIP y la Secretaría de Ingresos Públicos", señaló el ministro.

Massa dijo que la idea es que "antes del 30 de diciembre se lleve adelante el tratamiento de este proyecto" en el Congreso.

El ministro subrayó que la normativa contempla que "aquellos argentinos que no exteriorizaron su patrimonio puedan hacerlo entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 y a partir del 1° de octubre la aparición de estas cuentas no declaradas prevén sanciones no sólo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista penal".

En lo que respecta al blanqueo llevado a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro señaló que "si alguno de los que ingresaron ocultó información, se dará por caído el régimen de exteriorización y se deberá revisar todo el patrimonio de ese contribuyente".

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó que "el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó el informe que será elevado al directorio aprobando las metas correspondientes al tercer trimestre, lo cual permite que se cierren este año los desembolsos para la Argentina del orden de los 6.200 millones de dólares".

El ministro aclaró que "hay un saldo neto a favor de la Argentina de unos 2.400 millones de dólares y todo esto es un acompañamiento del FMI al trabajo que venimos haciendo para ordenar las cuentas fiscales y de recuperar un sendero de estabilidad en la política monetaria y de asistencia al Tesoro".

Massa detalló que "lo importante es que la Argentina viene cumpliendo con sus compromisos internacionales, con el Club de París, en acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, nos da la posibilidad de cerrar el año con un programa de acumulación de reservas y de tranquilidad desde el punto de vista cambiario para la economía argentina".

En relación al programa de Precios Justos, aclaró que "hay un acuerdo de partes que se suscribe en el cual el Estado y las empresas se comprometen a determinados objetivos, pero con un objetivo central que es que un 68% de los productos de consumo masivo donde 1.909 productos tengan sus precios fijados durante cuatro meses, y por otro lado que el resto de los 32.000 productos tengan un sendero de ajuste que no supere el 4% mensual a lo largo de los próximos cuatro meses. Este acuerdo fue suscripto por todas las cadenas de supermercados, las 101 empresas más importantes, los mayoristas".

El ministro expresó que "la lucha contra la inflación supone que la disminución de la inflación no es de un día para el otro, nosotros nos pusimos como objetivo reducir un punto de inflación cada 75 días y aspiramos a que en abril el número 3 esté delante del índice inflacionario y es un compromiso que asumimos en el Presupuesto Nacional que la disminución de un 50% de la inflación para el año que viene".

Massa se refirió a los problemas que enfrenta el sector rural respecto de la sequía y de las heladas tardías y el granizo, y dijo que están disponibles 168.000 millones de pesos en ayudas a los productores en emergencia, pero a los productores de trigo y de la fruta cordillerana, estamos armando junto con las provincias, un régimen de incentivos y un régimen de asistencia por otro entre el 1° de enero y el 31 de marzo.

"Es necesario que las provincias sancionen una declaración de emergencia para zonas o para actividades para permitir aumentar el fondeo con que cuenta el Banco de la Nación Argentina, para otorgar préstamos a tasa cero, a llevar adelante un sistema de aportes no reintegrables, con muchas más facilidad para los productores", completó. (Télam)