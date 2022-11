El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la Argentina tiene disponibles "10 mil millones de dólares para trabajar en el mercado único y libre de cambios", tras el nuevo acuerdo con China. El anuncio fue formulado luego de cuatro jornadas de suba de las cotizaciones libres y los dólares financieros, que se despertaron y aumentaron la velocidad de la tendencia alcista. El país selló acuerdos tras negociaciones con China durante la gira en la que Massa se sumó al presidente Alberto Fernández, y alcanza en yuanes 5.000 millones de dólares del SWAP, que pasarán a ser reservas de libre disponibilidad. "Hubo una duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central que pasa de tener 5.000 millones producto de la recaudación del dólar soja a 10.000 millones producto de la liberación de parte del swap en el acuerdo con China, con lo cual Argentina tiene disponible para trabajar en el mercado único y libre de cambios 10.000 millones", destacó Massa. De esta manera, el funcionario dejo en claro cuál es el verdadero poder de fuego del BCRA para lograr mantener la cotización de la divisa que día a día presiona más y va devaluando a cuentagotas. Lo que hace la operatoria es pasar de reservas brutas a netas unos 36.000 millones de yuanes con libre disponibilidad para lo que el Banco Central crea pertinente. Los términos y condiciones en los que se "liberan" estos fondos y el costo, aún no ha sido informado. "Esto, además, es importante para los sectores productivos de Argentina porque le permite acceder al flujo de dólares para los que son insumos y bienes intermedios importados", agregó el ministro. Luego del cierre de este jueves, el Banco Central (BCRA) terminó la segunda rueda consecutiva con compras por apenas US$ 3 millones en el mercado de cambios, que no compensan los US$ 908 millones de saldo negativo que acumula en el mes

El saldo positivo se debió a una menor demanda por importaciones y un leve incremento de exportaciones. JMR/JC/MAC NA