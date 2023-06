El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó hoy la importancia de las inversiones en el país "para no depender de nadie, no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos, sino simplemente hacer valer nuestra fuerza, nuestro esfuerzo y nuestra inversión".

"Cada proyecto que agrega valor, que genera reservas nos hace más fuertes como nación", aseguró Massa desde la planta de Ford en General Pacheco, y remarcó que los argentinos "somos capaces".

(Télam)