El ministro de Economía, Sergio Massa, ponderó hoy las medidas cambiarias que se anunciaron el lunes y destacó que, "hoy la especulación con el dólar financiero se derrumba", tras la baja de la divisa en el mercado marginal, al tiempo que defendió la intervención del Estado, al señalar que "la regla de no intervenir como le puso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, es como subir al ring a un boxeador con las manos atadas".

Massa, en declaraciones a las señales de cable A24 y Crónica TV, sostuvo que "el único reducto que les quedaba a los especuladores para atacarnos y la única ancla es una deuda que nos dejó Macri por 45.000 millones de dólares. Macri le pide esa plata al FMI para pagarle a los fondos que estuvieron especulando con la tasa de interés, dejaron de confiar en su gobierno y se empezaron a ir, y como se le iban de las reservas, decidió ir al FMI a pedirle plata".

El responsable de la cartera económica planteó que "cuando se estabilizan mucho los dólares financieros hay un momento en que la especulación del blue tiende a derrumbarse", por consiguiente, lo que ocurrió hoy, "probablemente siga pasando mañana", expresó en relación al mercado paralelo.

Massa afirmó que cuando asumió la brecha era del 150% y hoy "estamos en todos los financieros debajo del 90%", por consiguiente, "la idea es que no haya brecha" y para ello, expresó que, "es un camino que si no querés lastimar a la gente tenés que recorrerlo paulatinamente".

MIRÁ TAMBIÉN Leve suba en Wall Street, con los ojos de los inversores puestos en Washington por reunión de FED

El ministro señaló que "hay gente que cree que cualquier trampa o cualquier cosa vale para ganar una elección y no es así. Cuando me dicen que la Argentina es un país fracasado, me duele por el país tiene innumerables recursos, con una enorme capacidad de su gente y al que vamos a sacar adelante porque además confiamos en el talento y en la capacidad de los argentinos".

Massa enfatizó que "hay algo peor, ayer plantearon que le van a ir a pedir más plata al FMI. ¿No aprendieron? Si le hubiese hecho caso al FMI, no hubiese hecho el gasoducto, hubiese tenido que parar las obras de vivienda, rutas. Defendí eso porque teníamos que defender el nivel de inversión pública. Nuestro país que es un país en vías de desarrollo que necesita cloacas, agua potable, ya hay 1,6 millón de nuevos conectados solo en el Gran Buenos Aires, gente que necesita escuelas".

El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que "las medidas anunciadas el lunes son de coyuntura porque la Argentina perdió 21.000 millones de dólares por la sequía. No sólo nos pegó en el precio de la carne vacuna sin también en el pollo y en el precio de la leche por cómo pega el precio del maíz como insumo forrajero y en toda la cadena de valor. Nos pegó en nuestras reservas porque no entraron divisas y en las cuentas fiscales porque dejaron de entrar 5.000 millones de dólares por derechos de exportaciones".

Massa ensayó una autocrítica y dijo que "cuando tuvimos momentos buenos no cuidamos nuestras reservas, no aumentamos las exportaciones, nos faltó mayor justicia en términos de recuperación de ingresos, recién en el último año tenemos tres puntos de recuperación de ingresos". (Télam)