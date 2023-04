El ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió hoy una línea de financiamiento de US$ 500 millones del Fondo Saudita para el Desarrollo

De esta manera, suma dólares frescos para sostener las reservas del Banco Central durante el año electoral y ante la merma que significó la histórica sequía. El préstamo será destinado a cubrir el financiamiento de obras de infraestructura y fue firmado por Massa y el Sultan Abdulrahman Al Marshad CEO del Saudi Fund for Development

El financiamiento del Fondo Saudita será dirigido a los sectores de salud alimentaria y energía, entre los que se destaca el Gasoducto Néstor Kirchner

Asimismo, entre los proyectos financiados se destaca el financiamiento de líneas de transmisión eléctricas y proyectos provinciales de Garantía Soberana. "Cerramos un memorándum de entendimiento y llegarán, en esta primera operación, unos US$ 500 millones para infraestructura. Es algo que venimos negociando desde febrero, cultivamos una muy buena relación", confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda

MIRÁ TAMBIÉN Santa Cruz evalúa que el dólar agro será una beneficiosa inyección de recursos en la provincia

El anuncio se dio en el marco de las gestiones que viene realizando el Ministro ante el gobierno saudita y luego del viaje que representantes del SFD hicieron a Buenos Aires en enero pasado para conocer los requerimientos y acordar prioridades de financiamiento de proyectos estratégicos de la Argentina

Este jueves, el jefe del Palacio de Hacienda también participó en reuniones por el G20 con el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed al-Jadaan, con quién ya había mantenido un encuentro en el marco de la cumbre del G20 realizada en la India en febrero donde comenzaron las negociaciones

En esta oportunidad avanzaron con la financiación del Eximbank la compra de los tubos para el Gasoducto Néstor Kirchner 2 (segundo tramo) y La Carlota-Tío Pujio. Este préstamo, sumado a los acuerdos de desembolso a mayor ritmo con organismos internacionales que viene cerrando el equipo económico, son parte de la estrategia de financiación para lograr pasar el año sin complicaciones

Ante la sensible caída de ingresos por la sequía, y la imposibilidad de acceder a mayor financiamiento en el mercado, el Gobierno echará mano más que nunca a este tipo de convenios para logar obtener la mayor financiación posible. En principio apuntan a conseguir unos 3.000 millones de dólares. Además de esos fondos, el Gobierno intenta ampliar el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y acelerar desembolsos en programas que ya fueron aprobados en su cruzada para aliviar las presiones sobre el dólar y la inflación. Por la mañana el Gobierno confirmó un préstamo de US$ 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incluido en una línea que prevé un financiamiento total por US$ 600 millones, que será destinado a proyectos de inversión y salud, según informó el Ministerio de Economía. JMR/JC/SPC NA